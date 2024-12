OnePlus 13R niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja smartfona

OnePlus 13R to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się na początku 2025 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy i do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że OnePlus 13R ma wyróżniać się dużą baterią 6000 mAh oraz otrzyma mocny czip Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus 13R to smartfon, który zadebiutuje wkrótce wraz z flagowcem 13. Premiera obu telefonów odbędzie się w styczniu 2025 r. Pierwszy z wymienionych w tym miesiącu trafi do oferty w Chinach. Jednak pod inną nazwą i będzie to model Ace 5. Tymczasem do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna.

Smartfon OnePlus 13R z czipem Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus 13R to flagowiec, który to jednak nie dostanie najnowszego czipu Qualcomma. Wybór padł na poprzedni SoC, czyli procesor Snapdragon 8 Gen 3. Jest to nadal bardzo mocna jednostka, która oferuje dużą wydajność. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Energię dostarczy bateria o pojemności aż 6000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 80 W. Pozwoli ona na pełne naładowanie baterii w niespełna godzinę.

Ekran AMOLED 8T i potrójny aparat

Smartfon OnePlus 13R otrzyma 6,78-calowy ekran AMOLED T8, który został wykonany w technologii LTPO. Zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Rozdzielczość to 2780 × 1264 pikseli.

Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów. Główny wspiera OIS i połączono go z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 50-megapikselowym. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS 15. W Europie do wyboru będzie tylko jedna konfiguracja sprzętowa oraz dwa kolory obudowy. Są to Nebula Noir oraz Astral Trail. Znana specyfikacja techniczna znajduje się niżej.

OnePlus 13R – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED T8 120 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,72 × 75,77 × 8,02 mm

Android 15 z OxygenOS 15

źródło: 91mobiles