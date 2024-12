Nothing Phone 3a i 3a Plus w drodze. Smartfony z premierą w 2025 roku

Nothing Phone 3a i 3a Plus to dwa nowe smartfony marki, które zobaczymy w 2025 r. Telefony są już certyfikowane i jeden z nich znaleziono w bazie popularnego benchmarku. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a i wiemy, że urządzenie otrzyma procesor dostarczony przez Qualcomma.

Nothing Phone 3a i 3a Plus to dwa nowe smartfony, których premiery spodziewamy się w przyszłym roku. Dziś już wiemy, że marka szykuje co najmniej trzy nowe telefony. Jeden z nich powinien zadebiutować z logo CMF. Co już wiemy na temat tych urządzeń?

Nothing Phone 3a i 3a Plus z czipem Snapdragon 7s Gen 3

Niedawno w bazie benchmarku Geekbench pojawił się tajemniczy telefon i wtedy sądzono, że jest to Nothing Phone 3. Urządzenie miało procesor Snapdragon 7s Gen 3 dostarczony przez Qualcomma. Wszystko jednak wskazuje na to, iż był to model 3a. Skąd to wiemy?

W bazie IMEI znaleziono dwa nowe telefony firmy. Ukrywają się one pod nazwami A059P oraz A059. Pierwszy z wymienionych to najpewniej Nothing Phone 3a Plus, gdyż literka P w nomenklaturze producenta jest skrótem od „plusów”. Drugi to wariant bez tego dopisku w nazwie.

To samo urządzenie dostrzeżono w bazie Geekbench ze wspomnianym procesorem Snapdragon 7s Gen 3. Wygląda więc na to, że marka rozstaje się we własnych średniakach z układami Mediateka (model 2a miał czip Dimensity 7200 Pro) i stawia tym razem na rozwiązania dostarczane przez Qualcomma.

Pełna specyfikacja Nothing Phone 3a nieznana

Smartfon Nothing Phone 3a i jego wariant Plus skrywają przed nami jeszcze sporo tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Z bazy benchmarku Geekbench dowiedzieliśmy się, że testowane urządzenie miało 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz pracowało pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście zapewne z autorską nakładką producenta.

Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nie jest to więc Nothing Phone 3, o którym w zasadzie nie wiadomo dziś prawie nic. Pewne jest, że otrzyma mocniejszy procesor, który zapewne też dostarczy firma Qualcomm.

W drodze jest jeszcze trzecie urządzenie, które również znaleziono w bazie IMEI. Ukrywa się ono pod nazwą kodową A001. To jednak prawdopodobnie jest CMF Phone 2, choć nie ma 100 proc. pewności. Plotki mówią o tym, że ten sprzęt także ma otrzymać procesor Qualcomma. Dokładne plany producenta utrzymywane są w tajemnicy i powinniśmy je poznać bliżej premiery, a więc już w pierwszej połowie 2025 r., kiedy to spodziewamy się debiutu nowych telefonów w ofercie.

Oczywiście ciągle pozostaje jeszcze kwestia najlepszego z telefonów, czyli Nothing Phone 3. Smartfon utrzymywany jest w tajemnicy i wiemy, że sporą rolę w tym produkcie ma odegrać funkcjonalność oparta na sztucznej inteligencji.

źródło: Smartprix