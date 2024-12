Huawei Mate X6 z datą premiery. Składany smartfon trafi do Europy

Huawei Mate X6 to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami do debiutu na rynkach międzynarodowych. Marka przerwała milczenie i została ujawniono data premiery. Co ciekawe, producent zrobił to na łamach globalnych kont społecznościowych. To oznacza jedno. Urządzenie pojawi się w sprzedaży na terenie Europy!

Data premiery Huawei Mate X6 w wersji global

Składany smartfon Huawei Mate X6 zostanie zaprezentowany globalnie jeszcze w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Datą premiery telefonu jest 12 grudnia, a na miejsce prezentacji urządzenia wybrano Dubaj. Będzie to międzynarodowa prezentacja sprzętu, bo chińska odbyła się pod koniec listopada.

Wygląda jednak na to, że to właśnie Huawei Mate X6 będzie gwiazdą wieczoru, a nie potrójnie składany model XT Ultimate. Wiadomo jednak, że w trakcie wydarzenia ma odbyć się premiera także innych urządzeń. Będą to nowy tablet Freebuds Pro 4, słuchawki bezprzewodowe Freebuds Pro 4 czy nowa odsłona smartwatcha Watch Ultimate.

Specyfikacja składanego smartfona Huawei Mate X6

Huawei Mate X6 debiutował w Chinach pod koniec listopada i na jego temat wiemy w zasadzie wszystko. Składany smartfon ma rozkładany ekran OLED-owy o przekątnej 7,93 cala i rozdzielczości 2440 × 2240 pikseli. Jest to panel LTPO ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Drugi wyświetlacz ma przekątną 6,45 cala oraz rozdzielczość Full HD+.

Za obliczenia odpowiada tu autorski czip Kirin 9100, który to jednak pod względem wydajności nie dorównuje nowszym Snapdragonom. SoC jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5110 lub 5200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W i bezprzewodowe ładowarki 50 W.

Składany smartfon Huawei Mate X6 ma aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Główny ze zmiennym światłem przysłony został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Następnie mamy teleobiektyw 90 mm, który współpracuje z 48-megapikselowym sensorem i obsługuje 4-krotny zoom optyczny. Kamera ultraszerokokątna pozwala na robienie zdjęć w jakości do 40 megapikseli. Ostatni element odpowiada za polepszanie kolorów i współpracuje z silnikiem XD Fusion.

Telefon nie jest tani i w Chinach kosztuje całkiem sporo (jak na tamtejsze warunki). W Europie też pewnie zapłacimy niemało, ale o tym przekonamy się wkrótce. Ceny na Starym Kontynencie nie są na razie znane, ale poznamy je 12 grudnia.

