Realme GT 8 Pro z bardzo dużą baterią. Na stole trzy opcje

Realme GT 8 Pro to flagowiec znanej i lubianej marki, którego premiera odbędzie się dopiero w 2025 r. Pod obudową telefonu znajdzie się naprawdę duża bateria. Producent bierze obecnie pod uwagę trzy opcje. Jest możliwe, że bateria smartfona Realme GT 8 Pro zaoferuje pojemność nawet na poziomie aż 8000 mAh.

Realme GT 8 Pro to smartfon, który nie pojawi się na dniach. Wszak za nami premiera modelu GT7, a więc na jego następcę poczekamy do 2025 r. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje związane z baterią nowego telefonu. Nie wiemy, na co dokładnie zdecyduje się producent, ale wiadomo, że pod uwagę brane są trzy opcje.

Bateria z Realme GT 8 Pro może być naprawdę duża

Informacje o planach marki ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu firmy. Producent testuje następujące rozwiązania:

7000 mAh z ładowarką 120 W – 42 minuty do pełna

7500 mAh z ładowaniem 100 W – 55 minut

8000 mAh z ładowarką 80 W – 70 minut

Nie wiadomo, które dokładnie rozwiązanie trafi do Realme GT 8 Pro. Widzimy jednak, że im większa bateria, tym jej ładowanie odbywa się wolniej. Producent będzie więc musiał coś wybrać. Poza tym ma jeszcze czas, aby udoskonalić te technologie.

