POCO F7 Ultra w FCC. Specyfikacja smartfona jest mocna

POCO F7 Ultra to nowy smartfon marki Xiaomi, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Telefon został dostrzeżony na stronie FCC, co przybliża go do debiutu. Specyfikacja techniczna POCO F7 Ultra będzie naprawdę mocna. Smartfon dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz ekran OLED-owy o rozdzielczości 2K.

POCO F7 Ultra to smartfon, który w rzeczywistości będzie przebrandowanym Redmi K80 Pro. Zdaje się to potwierdzać strona FCC, gdzie dostrzeżono to urządzenie. Specyfikacja techniczna telefonu będzie mocna, a cena powinna być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Smartfon POCO F7 Ultra gości u FCC

POCO F7 Ultra został znaleziono na stronie urzędu FCC pod nazwą kodową 24122RKC7G. Proces certyfikacji urządzenia przybliża go do rynkowego debiutu. Przy okazji dowiadujemy się, że w planach producenta są trzy różne wersje. Jakie to modele?

Telefon trafi do sprzedaży w trzech wariantach. W podstawowej konfiguracji sprzętowej znajdziemy 12 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB miejsca na dane. W pozostałych dwóch 512 GB pamięci na dane i 12 lub 16 GB RAM-u.

FCC ujawnia nam również wsparcie dla standardu Wi-Fi 7, moduł Bluetooth 6.0, NFC czy modem 5G z obsługą dual SIM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS 2. Urządzenie o nazwie 24122RKC7G niedawno znaleziono także w bazie IMEI i tam rzeczywiście pojawiła się informacja, że jest to POCO F7 Ultra. Debiut powinien odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r.

Specyfikacja POCO F7 Ultra jest mocna

FCC nie ujawnia nam więcej szczegółów o POCO F7 Ultra, ale wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K80 Pro. To oznacza, że specyfikacja techniczna telefonu w zasadzie jest już znana i będzie naprawdę konkretna.

Smartfon ma 6,67-calowy ekran OLED-owy M9 dostarczony przez TCL o rozdzielczości 3200 × 1440 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów, a częstotliwość próbkowania dotyku sięga 2560 Hz. Jest też wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+. Za obliczenia ma tu odpowiadać czip Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Nie zabrakło także wyspecjalizowanego układu D1 do gier.

POCO F7 Ultra ma również dużą baterię o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 120 W i ładowarki bezprzewodowe 50 W. Na uwagę zasługują autorskie czipy Surge G3 i G1, które odpowiadają obsługę szybkiego ładowania i odpowiedniego zarządzenia energią. Aparat fotograficzny ma główny obiektyw oraz teleobiektyw połączono z 50-megapikselowymi czujnikami. Ultraszerokokątny współpracuje z 32-megapikekselowym sensorem, a kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

