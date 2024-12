One UI 7 bez DeX dla Windows. Samsung usuwa z Galaxy Store coś jeszcze

One UI 7 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung, która jest blisko. Wraz z nią ma jednak zniknąć aplikacja DeX dla Windows. W zamian użytkownicy proszeni są o korzystanie z funkcji wbudowanej w okienka. Poza tym Samsung wraz z One UI 7 usuwa ze sklepu Galaxy Store coś jeszcze. Co to takiego?

One UI 7 to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung, która wkrótce zostanie udostępniona w wersji beta. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie grudnia. Wraz z nią pojawi się sporo nowości. Będą jednak też zmiany, które niekoniecznie muszą spodobać się użytkownikom. Pewne rozwiązania po prostu znikną.

Samsung One UI 7 bez DeX dla Windows

Samsung wraz z aktualizacją One UI 7 zamierza pozbyć się wybranych aplikacji. Na liście jest narzędzie DeX dla Windows. Producent komunikuje taką zmianę na własnych stronach. Szczegóły znaleziono w wersji brytyjskiej. Czego się tam doszukano?

DeX dla PC na Windows zakończy wsparcie od wersji One UI 7. Zachęcamy klientów do łączenia telefonu komórkowego i komputera za pomocą funkcji Łącze do Windows.

Samsung wyjaśnia, że aplikacja DeX dla Windows zniknie i nie będzie wspierana od kolejnej wersji nakładki. Nie dotyczy to jednak wbudowanej w oprogramowanie funkcjonalności, które pozwala na pracę ze środowiskiem zbliżonym do PC czy obsługę myszy oraz klawiatury. Zmiany nie obejmują tego rozwiązania.

Pozbycie się DeX dla Windows nie powinno jednak dziwić. Microsoft już od dłuższego czasu rozwija własną funkcję, która pozwala na łączenie telefonów z Androidem z okienkami. Aplikacja firmy Samsung staje się więc pomału bezużyteczna i stąd pewnie decyzja związana z jej uśmierceniem.

Samsung z Galaxy Store dla One UI 7 usuwa Edge Panel

Na tym nie koniec tak zwanych „cięć”. Dowiadujemy się, że ze sklepu Galaxy Store z urządzeń pracujących pod kontrolą One UI 7 znika także Edge Panel. Użytkownicy są o tym fakcie informowani poprzez specjalny komunikat. Co warto wiedzieć?

Samsung wyjaśnia, że Edge Panel nie będzie dostępne do pobrania w Galaxy Store na smartfonach z One UI 7 lub nowszą wersją oprogramowania. Jednak dotychczasowe instalacje powinny zostać zachowane, ale usunięcie aplikacji z telefonu będzie skutkowało brakiem możliwości jej przywrócenia, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Jeszcze w tej połowie miesiąca rozpocznie się publiczny program pilotażowy One UI 7 beta. Wiemy, że w pierwszej kolejności nową nakładkę będą mogli wypróbować właściciele telefonów z serii Galaxy S24. Potem trafi ona także na inne modele, w tym blisko trzyletnie flagowce z linii S22. Najpierw testy rozpoczną się dla właścicieli zgodnych urządzeń z koreańskiej, niemieckiej i amerykańskiej dystrybucji. Potem zostaną rozszerzone o kolejne rynki i wśród nich jest także Polska.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Android Authority, 2