Samsung Galaxy S25 Slim. Smartfon ukrywa się pod taką nazwą

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, który ma konkurować z modelem iPhone 17 Air. Urządzenie zostanie zamknięte w cienkiej obudowie, ale i tak ma wyróżniać się całkiem mocną specyfikacją techniczną. Do sieci przedostały się nowe szczegóły, w tym związane z nazwą w nomenklaturze producenta i w rzeczywistości jest to całkiem ważna informacja. Dlaczego?

Pod taką nazwą ukrywa się Samsung Galaxy S25 Slim

Koreańczycy od lat mają własną nomenklaturę w przypadku oznaczenia konkretnych modeli różnych urządzeń. W sieci pojawiły się szczegóły związane ze smartfonem Samsung Galaxy S25 Slim. Sprzęt dostrzeżono pod nazwą SM-S937B/DS. Co ona nam mówi?

Nazwa SM-S937B/DS wpisuje się w serię nowych flagowców marki (SM-S93xx). Dopisek DS jest skrótem od Dual SIM. Znacznie bardziej powinna nas jednak zainteresować literka B. Jest to oznaczenie dla międzynawowych wersji telefonów marki. Ten konkretny sprzęt powinien trafić do oferty w Europie.

To o tyle istotne, że pewne plotki związane z telefonem Samsung Galaxy S25 Slim zakładały, że dostępność urządzenia może być ograniczona, jak to było w przypadku Z Folda Special Edition. Wygląda jednak na to, że smartfon trafi do sprzedaży w Europie, a więc pewnie kupimy go także w Polsce.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S25 Slim

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, który nie ma zadebiutować wraz z pozostałymi telefonami z nowej serii, których spodziewamy się w drugiej połowie stycznia. Premiera planowana jest na drugi kwartał 2025 r., co powinno pozwolić na zwiększenie sprzedaży. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana, ale pewne szczegóły mamy.

Mocną stroną smartfona ma być aparat fotograficzny. Producent zapożyczył tutaj pewne rozwiązania z droższego modelu Ultra. Obiektywy będą trzy i główny ma współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem ISOCELL HP5. Natomiast ultraszerokokątny oraz teleobiektyw zostaną połączone z 50-megapikselowymi sensorami (JN5). Ten ostatni ma zapewnić 3,5-krotny zoom optyczny.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Slim ma wyróżniać się także bardzo cienką obudową, której grubość wyniesie około 6 mm. Następnie mamy ekran AMOLED-owy o przekątnej około 6,7 cala. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Nieco wcześniej, bo pod koniec pierwszego kwartału 2025 r., w ofercie pojawią się modele A56 5G oraz A36 5G. To nowe średniaki, które otrzymają różne udoskonalenia oraz przeprojektowane aparaty fotograficzne z wyspami w kształcie pastylek.

