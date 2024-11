One UI 7 beta nie trafi tylko na najnowsze telefony Koreańczyków. Na serwerach firmy została znaleziona aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S22. To blisko trzyletnie flagowce. To oznacza, że Samsung powinien udostępnić poglądową wersję One UI 7 także na starsze smartfony, choć pewnie nie od razu.

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowej nakładki opartej na systemie Android 15, która zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że w pierwszej kolejności trafi ona na najnowsze flagowce z serii S24. Okazuje się jednak, że dostaną ją także starsze telefony. Skąd to wiemy? Doszukano się testowego firmware dla modeli Samsung Galaxy S22, które wkrótce będą świętowały trzecie urodziny.

Samsung Galaxy S22 również z One UI 7 beta

O znalezisku poinformował Tarun Vats. Na serwerze producenta znaleziono pierwszy testowy firmware z One UI 7 beta dla smartfona Samsung Galaxy S22. Dokładnie jest to oprogramowanie oznaczone ciągami znaków S908BXXUDFXKS/S908BOXMDFXKS/S908BXXUDFXKS, a więc dla modelu Ultra.

Co ciekawe, testowy firmware z One UI 7 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S22 został znaleziony dla telefonów z polskiej dystrybucji. Jak dobrze wiemy, nasz kraj jest na liście rynków, gdzie będzie dostępny publiczny program pilotażowy nowej nakładki producenta. Tak było również przed laty.

Warto jednak mieć na uwadze, że telefony Samsung Galaxy S22 nie otrzymają dostępu do nowego oprogramowania na samym początku. Pewnie nastąpi to po kilku tygodniach od uruchomienia programu beta testów. Najpierw software będą mogli przetestować właściciele nowszych smartfonów koreańskiej marki.

Aktualizacja One UI 7 beta najpierw dla Galaxy S24

Spodziewajmy się, że na starcie program pilotażowy One UI 7 beta, który ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie grudnia, obejmie telefony z serii Samsung Galaxy S24. To najnowsze flagowce z linii S. Poza tym testy powinny najpierw ruszyć w trzech krajach. Są to Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone. Niedługo później do listy dołączy także Polska.

Samsung cały czas każe nam czekać na nową nakładkę bazującą na systemie operacyjnym Android 15. W tym roku firma zaliczyła duży poślizg. Do tego stopnia, że wpłynęło to nie tylko na opóźnienia w beta testach nowego oprogramowania, ale również zmianie planów w związku z aktualizacją z numerkiem 7.1.

Wiemy jednak, że Samsung nie zrezygnował z planów udostępnienia One UI 7.1. Ta aktualizacja po prostu trafi na telefony marki w późniejszym czasie. Wraz z nią mają pojawić się liczne nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji z pakietu Galaxy AI. Spodziewajmy się, że premiera tego uaktualnienia odbędzie się w okolicy drugiego kwartału 2025 r. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów.

