OnePlus 13R blisko. Smartfon Ace 5 Pro nie trafi do Polski

OnePlus 13R to smartfon, który niedługo zadebiutuje w Polsce. Najpierw jednak zobaczymy jego protoplastę, a dokładniej dwa nowe telefony. Jeden z nich to OnePlus Ace 5 Pro, którego premiera odbędzie się w grudniu. To urządzenie jednak w Europie się nie pojawi. Co wiadomo o modelu OnePlus 13R ze Snapdragonem 8 Gen 3?

OnePlus 13R to smartfon, którego premiera w Polsce odbędzie się wraz z flagowcem 13. Debiut zbliża się wielkimi krokami, ale najpierw czeka nas prezentacja telefonów Acer 5 i Ace 5 Pro, które zostaną wprowadzone do sprzedaży w Chinach. Ma to nastąpić już w grudniu.

OnePlus 13R to przebrandowany smartfon Ace 5

Wiemy, że OnePlus 13R, który w pierwszym kwartale 2025 r. ma zadebiutować w Polsce, nie będzie zupełnie nowym telefonem. Tak naprawdę ma to być przebrandowany model Ace 5, który w Chinach zostanie zaprezentowany w grudniu. Firma już to potwierdziła oraz udostępniła widoczny niżej teaser.

Powyższa zajawka potwierdza, że w grudniu odbędzie się premiera serii OnePlus Ace 5. Można dostrzec wzmiankę o procesorze Snapdragon 8 Elite, który to znajdzie się w droższym modelu Pro. Ponadto do sieci przedostał się render prasowy widoczny poniżej. Co na nim widać?

Render prezentuje smartfona Ace 5, który do Polski trafi pod nazwą OnePlus 13R. Widzimy, że urządzenie ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery. Z tyłu obudowy producent umieścił charakterystyczny aparat fotograficzny z trzema obiektywami na okrągłej wyspie, którą przeprojektowano. Telefon prezentuje się naprawdę nieźle.

OnePlus Ace 5 Pro nie trafi do Polski

Grudniowa premiera przyniesie nam dwa nowe smartfony marki. Topowym modelem będzie OnePlus Ace 5 Pro, ale ten konkretny telefon nie zostanie wprowadzony do Europy oraz Polski. Pozostanie ekskluzywny dla Państwa Środka. Co wynika z faktu, że mógłby przyczynić się do spadku sprzedaży flagowca 13 ze Snapdragonem 8 Elite, gdyż otrzyma ten sam procesor. Chiński rynek rządzi się jednak własnymi prawami.

OnePlus 13R to tańszy z dwóch modeli Ace 5 (bez dopisku Pro). Smartfon otrzyma 6,78-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Smartfon otrzyma także wielką baterię o pojemności aż 6500 mAh, która zaoferuje wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Wiemy, że smartfon w Europie ma być dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej – z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. W przypadku chińskiego modelu Ace 5 wybór powinien być większy. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to Nebula Noir oraz Astral Trail. Data premiery w Polsce nie jest znana, ale spodziewajmy się, że nastąpi to jeszcze w styczniu 2025 r. Wkrótce czeka nas także premiera nowego smartwatcha marki.

