Aplikacje z One UI 7 w sieci. Samsung nie dochował ich w tajemnicy

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 15, która jest coraz bliżej. Do sieci przedostały się aplikacje z oprogramowania. Są to m.in. Kalkulator, Kalendarz i narzędzie do nagrywania dźwięków. Nowe aplikacje zobaczymy wraz z betą One UI 7, której program pilotażowy ma ruszyć w grudniu.

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki Samsung, na którą ciągle czekamy. Nakładka ma być dostępna niedługo w ramach publicznego programu pilotażowego i powinno to nastąpić jeszcze w pierwszej połowie grudnia. Tymczasem do sieci przedostały się wybrane nowe aplikacje z systemu.

Nowe aplikacje z One UI 7 krążą po sieci

One UI 7 to nowa nakładka oparta na systemie Android 15, która wprowadzi wiele nowości. Wraz z nią pojawią się nowe aplikacje Koreańczyków. Niestety, Samsung nie dochował wszystkich z nich w tajemnicy do dnia debiutu i do sieci przedostały się zrzuty ekranowe z części oprogramowania, a potem również pliki instalacyjne.

Zrzuty ekranowe z nowych aplikacji z One UI 7 udostępnił w platformie X Gerwin van Giessen. W ten sposób mamy okazję zobaczyć zmiany, które obejmują Kalendarz, Kalkulator oraz narzędzie do nagrywania dźwięku. Można dostrzec odświeżone ikonki i schludniejszy wygląd. Na części zrzutów widać także nowe widżety.













źródło: X.com/Gerwin van Giessen

Nowe aplikacje z One UI 7 krążą już po sieci w postaci plików APK. Wybrane z nich już działają, jak na przykład narzędzie do nagrywania dźwięku. Warto jednak mieć na uwadze, że instalację zaleca się (w ramach testów) tylko bardziej zaawansowanych użytkownikom. Poza tym oprogramowanie może wymagać do działania nowego systemu, a tego nadal oficjalnie nie ma.

Samsung ruszy z testami One UI 7 w grudniu

Wiele wskazuje na to, że publiczny program pilotażowy One UI 7 rozpocznie się jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Samsung zresztą już kilka tygodni temu przekazał, że testy zostaną uruchomione pod koniec 2024 r., a więc w grudniu. Początkowo będą to trzy kraje. Są nimi Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Niemcy. Potem dołączą inne.

Samsung powinien sfinalizować prace nad One UI 7 do połowy stycznia. Nowe oprogramowanie powinno zadebiutować ze smartfonami z serii Galaxy S25. Potem ruszy aktualizacja na starsze telefony. W pierwszej kolejności dostaną ją flagowce z serii S24, co pewnie nastąpi w lutym. Później trafi na inne urządzenia.

Na tym nie koniec, bo Samsung później planuje udostępnić aktualizację z numerkiem 7.1. Wniesie ona liczne nowe funkcje z zakresu sztucznej inteligencji. Będą to nowe opcje i narzędzia z pakietu Galaxy AI. Na razie nie wiadomo, kiedy to ma nastąpić. Pewnie nie szybciej niż w drugim kwartale 2025 r. Trochę więc jeszcze sobie poczekamy.

