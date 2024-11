One UI 7 beta w grudniu. Nakładka na zdjęciach z Galaxy S25 Ultra

One UI 7 beta to nowa nakładka firmy Samsung, na którą ciągle czekamy. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia modelu Galaxy S25 Ultra, gdzie uchwycono także nowe oprogramowanie. Są też nowe informacje o dostępności One UI 7 beta i wiele wskazuje na to, że publiczny program pilotażowy ruszy w grudniu.

One UI 7 beta i Samsung Galaxy S25 Ultra to dwie nowości, które obecnie najbardziej elektryzują fanów koreańskiej marki. Co nie powinno dziwić. Nowa nakładka doczekała się opóźnień i ciągle jej nie ma. Natomiast nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen zadebiutuje już za kilka tygodni.

Samsung Galaxy S25 Ultra z One UI 7 na zdjęciach

Wczoraj mogliśmy obejrzeć smartfona Samsung GalaxyS 25 Ultra na krótkim wideo. Teraz przyszedł czas na nowe zdjęcia. Tym razem telefon został uchwycony na fotkach z włączonym ekranem. W ten sposób mamy okazję zobaczyć oprogramowanie One UI 7, pod którego kontrolą pracuje urządzenie. Choć trzeba przyznać, że za wiele tu nie widać.

Zdjęcia pojawiły się w serwisie Reddit, które umieścił u/GamingMK, ale nie jest on oryginalnym źródłem. Obrazy opublikował szerszej publiczności serwis Android Authority i dzięki temu mamy okazję je zobaczyć w poniższej galerii.





źródło: Android Authority/Youtube.com/MBernardK

Samsung Galaxy S25 Ultra wprowadza zmiany, które obejmują ekran i konstrukcję. Uwagę przykuwają bardziej zaokrąglone narożniki, co wygląda naprawdę ciekawie. Na jednym ze zdjęć widać także postęp ładowania baterii w postaci wskaźnika z One UI 7. Na innym są elementy z menu szybkich ustawień, które zostało przebudowane i firma zdecydowała się wprowadzić tutaj różne zmiany oraz modyfikacje.

Nakładka One UI 7 beta

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowej nakładki, na którą Samsung cały czas każe nam czekać. Nowe informacje związane z uruchomieniem programu pilotażowego mówią o tym, że ma to nastąpić w pierwszej połowie grudnia. Możliwe, że nawet w przyszłym tygodniu, an co wskazują pewne źródła, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego.

Program pilotażowy One UI 7 beta ma początkowo wystartować w trzech krajach. Są to Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone. Z czasem testy zostaną rozszerzone o kolejne rynki i na ich liście będzie również Polska. Sfinalizowana aktualizacja oparta na Androidzie 15 powinna być gotowa w styczniu i jej debiut zbiegnie się z premierą smartfonów Samsung Galaxy S25.

Wiemy też, że opóźnienia wpłynęły na cały harmonogram prac nad oprogramowaniem koreańskiej marki. Mimo to aktualizacja One UI 7.1 powstanie, ale zostanie udostępniona później. Nastąpi to już po premierze nowych smartfonów, co warto mieć na uwadze. W tym wydaniu ma pojawić się sporo nowych funkcji i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji z pakietu Galaxy AI. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na więcej informacji.

