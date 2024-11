Samsung Galaxy S25 Ultra na wideo. Smartfon wygląda dobrze

Samsung Galaxy S25 Ultra to nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiło się wideo. Smartfon uwieczniony na filmie prezentuje się naprawdę dobrze. Na materiale widać zmiany, które Samsung Galaxy S25 Ultra ma otrzymać względem poprzednika.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zadebiutuje za kilka tygodni. Nie dziwi więc, że przecieki na jego temat zaczynają przybierać na sile. W sieci pojawiło się wideo, na którym uchwycono flagowca z piórkiem S Pen. Zobaczmy sobie, co można zobaczyć na nowym filmie.

Wideo z modelem Samsung Galaxy S25 Ultra

Co ciekawe, wspomniane wideo pojawiło się w serwisie Reddit i zostało opatrzone dopiskiem „S24 Ultra definitely”. W rzeczywistości na filmie został uwieczniony nowy flagowiec z piórkiem S Pen, czyli Samsung Galaxy S25 Ultra. Względem poprzednika widać pewne zmiany i poza tym potwierdza to leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Wideo ze smartfonem Samsung Galaxy S25 Ultra nie ujawnia nam nowego telefonu w pełnej krasie, ale mamy okazję zobaczyć zarówno przód, jak i tył obudowy, gdzie jest aparat fotograficzny. Kamera na pierwszy rzut oka wygląda znajomo. Wprawne oko dostrzeże jednak pewne różnice. W tym związane z wyglądem pierścieni dla poszczególnych obiektywów.

Z przodu również niby bez większych zmian. Można jednak dostrzec bardziej zaokrąglone narożniki, co dotyczy ekranu, jak i samej ramki, w której umieszczono poszczególne elementy konstrukcji. Takie informacje o zmianach dotyczących designu pojawiają się już od kilku miesięcy i teraz mamy na to twardy dowód. Zresztą nie pierwszy.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra wygląda dobrze

Można narzekać, że zmian względem poprzednika znowu jest jak na lekarstwo, ale są to modyfikacje, które z pewnością powinno zaliczyć się na spory plus. Zwłaszcza te dotyczące większych krągłości w narożnikach, co powinno poprawić nieco ergonomię podczas użytkowania telefonu.

Samsung Galaxy S25 Ultra ma również udoskonalony aparat fotograficzny, choć tego na pierwszy rzut oka również nie widać. Główny obiektyw nadal ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna oraz jeden z teleobiektywów zostaną połączone z 50-megapikselowym czujnikami.

Premiera nowego smartfona z piórkiem S Pen ma odbyć się w drugiej połowie stycznia 2025 r. Wiemy, że pod obudową nowego telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. SoC ma być wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono do 1 TB miejsca. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7, która wkrótce zostanie udostępniona w wersji beta na starsze telefony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło