Samsung Galaxy A56 5G na renderach. Smartfon ma ładny design

Samsung Galaxy A56 5G to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy i do sieci przedostały się rendery. Te ujawniają nam, że smartfon Samsung Galaxy A56 5G jest naprawdę ładny. Koreańczycy postawili na zmiany, które obejmują aparat fotograficzny.

Samsung Galaxy A56 5G to średniak, którego premiera odbędzie się wraz z modelem A36 5G. Spodziewamy się, że nastąpi to w drugiej połowie przyszłego kwartału. Drugi z telefonów pozował na renderach jakiś czas temu. Teraz to samo „spotkało” pierwsze urządzenie i w ten sposób poznajemy zmiany obejmujące design.

Rendery modelu Samsung Galaxy A56 5G ujawniają design

Wspomniane rendery udostępnił niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Grafiki ujawniają, że smartfon Samsung Galaxy A56 5G ma design bardzo zbliżony do modelu A36. Co nie powinno dziwić, bo te dwa telefony od lat mają wiele wspólnych elementów obejmujących wygląd. Nie inaczej będzie w 2025 r.





źródło: Onleaks/Android Headlines

Samsung Galaxy A56 5G ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Widzimy, że Koreańczycy pozostawili zgrubienie na bocznej ramce dla przycisków, które wprowadzono już przy okazji modelu A55.

Ciekawiej robi się z tyłu obudowy. Redery ujawniają przeprojektowany aparat fotograficzny. Podobna kamera znajduje się w modelu A36. Obiektywy (w liczbie trzech sztuk) nie są już umieszczone w wystających w pierścieniach. W zamian pojawia się wyspa w kształcie podłużnej pastylki. Wygląda to naprawdę ciekawie.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A56 5G

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A56 5G zostanie wprowadzony do oferty w okolicy marca 2025 r. Pełna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest znana, ale sporo informacji już mamy. Dużą zmianą będzie bateria, ale nie pojemność, bo nadal spodziewamy się 5000 mAh, a jej ładowanie. Smartfon ma wspierać szybszą ładowarkę o mocy 45 W.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Exynos 1580, czyli nowy SoC Koreańczyków dla średniaków. Czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków w postaci One UI 7. Na aktualizację z numerkiem 7.1 (i nowe funkcje z pakietu Galaxy AI) mamy poczekać nieco dłużej.

Samsung szykuje się również do premiery flagowców z serii S25, które zobaczymy wcześniej. Ich debiut ma odbyć się w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Wtedy zobaczymy trzy nowe telefony z półki premium i wśród nich znajdzie się topowy flagowiec S25 Ultra.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło