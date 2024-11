Oppo Find X8 Ultra. Aparat smartfona będzie potężny

Oppo Find X8 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny, który ma być potężny. Kamera telefonu Oppo Find X8 Ultra wprowadzi różne udoskonalenia względem modelu Pro, co przełoży się na jeszcze większe możliwości.

Oppo Find X8 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się nie od dziś. Za nami premiera modelu Pro, który trafi do sprzedaży w Polsce na początku grudnia. W drodze jest jednak nowy fotoflagowiec, którego aparat fotograficzny zaoferuje jeszcze większe możliwości. Potwierdza to zdjęcie, które przedostało się do sieci.

Aparat smartfona Oppo Find X8 Ultra otrzyma zmiany

Zdjęcie widoczne niżej prezentuje wnętrzności Oppo Find X8 Ultra (po prawej) i poprzednika (na lewo). Uwagę przykuwa aparat fotograficzny, gdzie można dostrzec istotne różnice. Zmiany obejmują niemal wszystkie obiektywy (w tym oba teleobiektywy peryskopowe) z wyjątkiem głównej kamery szerokokątnej.

Sekcje dla obu teleobiektywów w nowym smartfonie są większe. Znamy również wszystkie cztery sensory, które producent umieścił w nowym telefonie. Są to następujące czujniki:

Sony IMX882 (obiektyw ultraszerokokątny)

LYT900 (obiektyw szerokokątny)

LYT701 (teleobiektyw 75 mm)

IMX882 (teleobiektyw 150 mm)

Wiemy, że Oppo Find X8 Ultra ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu 3x i 6x. Poza tym spodziewajmy się ogólnych usprawnień podczas fotografowania w różnych warunkach. Na pewno nie zabraknie także nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym narzędzi AI do edycji zdjęć czy filmów.

Premiera Oppo Find X8 Ultra w marcu

Źródło informacji twierdzi, że Oppo Find X8 Ultra zostanie wprowadzony do oferty w marcu 2025 r. Nowy fotoflagowiec powalczy o klientów z Xiaomi 15 Ultra, Samsungiem Galaxy S25 Ultra i innymi modelami z półki premium, które dostaną topowe kamery.

Nowy flagowiec marki otrzyma również inny procesor. W modelu Pro znalazł się MediaTek Dimensity 9400. W nowym telefonie pod obudowę trafi Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Spodziewajmy się także co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz do 1 TB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Ponadto spodziewajmy się, że Oppo Find X8 Ultra otrzyma wysokiej klasy ekran OLED-owy, który ma być zakrzywiony na wszystkich krawędziach. Wyświetlacz zaoferuje obraz o rozdzielczości 2K. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności około 6000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie przewodowe oraz bezprzewodowe o mocy 50 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli ColorOS 15.

