Samsung Galaxy Z Fold 7 i SE 2. Smartfony mają się różnić

Samsung Galaxy Z Fold 7 i SE 2 to dwa składane smartfony Koreańczyków w stylu książki, których premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2025 r. Linie pozostaną odrębne. Samsung Galaxy Z Fold SE 2 ma różnić się od modelu Z Fold 7, co ma podkreślać unikalność pierwszego z telefonów. Czego powinniśmy się spodziewać?

Samsung Galaxy Z Fold 7 i SE 2 to składane smartfony, których premiera odbędzie się w przyszłym roku. Pierwszy z nich powinien zadebiutować w okolicy lipca 2025 r. Drugi pewnie nieco później. W sieci pojawiły się nowe informacje poświęcone tym urządzeniom. Przekazał je analityk Ross Young, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ma różnić się od SE 2

Wygląda na to, że Samsung Galaxy Z Fold 7 ponownie będzie podstawowym smartfonem ze składanym ekranem i w kształcie książki w ofercie Koreańczyków na przyszły rok. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się różnych ulepszeń względem poprzednika. Jednak najciekawsze rozwiązania powinny zostać pozostawione znowu z myślą o wersji Special Edition.

Samsung wprowadził do oferty pierwszy model Galaxy Z Fold z serii Special Edition jesienią tego roku. Urządzenie rzeczywiście otrzymało znaczące udoskonalenia względem Folda 6 sprzed kilku miesięcy. Zmieniono proporcje głównego wyświetlacza na 20:18 oraz zwiększono pamięć RAM do 16 GB.

W edycji SE pojawił się także lepszy aparat fotograficzny, w którym umieszczono główny sensor z flagowca Ultra, czyli 200-megapikselowy czujnik. Co najważniejsze, grubość konstrukcji udało się zredukować aż o 1,5 mm. Miłym dodatkiem było także dodanie wsparcie dla Wi-Fi 7.

Samsung Galaxy Z Fold SE 2 znowu lepszy

Ross Young stwierdził, że Koreańczycy będą chcieli w przyszłym roku utrzymać obie te linie i będą się one między sobą różnić. Samsung Galaxy Z Fold SE 2 będzie więc flagowym urządzeniem ze składanym ekranem, który zaoferuje użytkownikom więcej w porównaniu do Folda 7. Dokładne szczegóły nie są jednak znane.

Wiemy jednak, że Samsung rzeczywiście na 2025 r. szykuje dwa nowe modele z serii Z Fold. Składane smartfony ukrywają się pod nazwami kodowymi Q7 oraz Q7M. Drugi z nich to pewnie Galaxy Z Fold SE 2. generacji, choć 100 proc. potwierdzenia tych przypuszczeń na razie nie ma.

Koreańczycy zdecydowali się na taki krok, co pozwoli uzyskać lepszą sprzedaż składaków. Gdyby oba modele zadebiutowały w tym samym czasie, to zapewne zainteresowanie ze strony klientów wyglądałoby trochę inaczej. Pamiętajmy, że chińscy producenci telefonów na rynku tego typu urządzeń przez ostatnie lata poczynili duże kroki do przodu. Na przykład ustanawiając kolejne rekordy dla grubości obudowy. Na więcej szczegółów o Samsungu Galaxy Z Fold 7 i SE 2 będziemy musieli jeszcze poczekać.

Na początku przyszłego roku czeka nas debiut flagowców z serii S25. Natomiast nieco później w ofercie pojawią się nowe średniaki. Mowa o modelach Galaxy A56 5G i A36 5 G .

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło