Samsung Galaxy S24 z ważną aktualizacją przed One UI 7 beta

Samsung Galaxy S24 jest pierwszy w kolejne po One UI 7 beta, czyli nowej nakładki opartej na systemie Android 15. Smartfony otrzymują ważną aktualizację. Wprowadza on do modeli Samsung Galaxy S24 nowe poprawki bezpieczeństwa. Ponadto uaktualnienie przygotowuje telefony do One UI 7, które beta testy są blisko.

Samsung Galaxy S24 otrzyma One UI 7 beta w pierwszej kolejności. Cały czas czekamy na start programu pilotażowego, który powinien zostać uruchomiony w niedługim czasie. Skąd to wiemy? Zwiastuje to ważna aktualizacja, którą udostępniono na ostatnie flagowce koreańskiej marki. Co to za oprogramowanie?

Ważna aktualizacja przed One UI 7 beta dla modeli Samsung Galaxy S24

Wspomniana aktualizacja została udostępniona na wszystkie trzy smartfony z serii Samsung Galaxy S24. Wprowadza ona na telefony firmware oznaczony ciągiem znakówS92xNKSU4AXK4. Na poniższym zrzucie ekranowym widać ją dla modelu Ultra z koreańskiej dystrybucji (tam łatka została udostępniona w pierwszej kolejności). Patch waży niespełna 600 MB. Co nowego tu znajdziemy?

Łatka zawiera listopadowe poprawki bezpieczeństwa, ale to nie wszystko. Aktualizacja jest wymagana również przed instalacją One UI 7 beta. Użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, którzy myślą o dołączeniu do programu pilotażowego, muszą ją najpierw zainstalować. Dopiero z poziomu tego oprogramowania będzie możliwe przejście drogą OTA na testowy firmware.

Nowa aktualizacja zawiera także listopadowe poprawki bezpieczeństwa. Składają się na nie patche od Google dla luk w Androidzie, których tym razem naliczono 38. 11 z nich określono statusem średniego lub wysokiego zagrożenia. Natomiast Koreańczycy usunęli 13 przypadłości specyficznych dla ich własnego oprogramowania.

Samsung ciągle każe czekać na One UI 7 beta

Program pilotażowy One UI 7 beta według pewnych przecieków miał wystartować w tym tygodniu, ale tak się nie stało. Samsung nadal każe czekać na testy nakładki opartej na systemie Android 15 i przeciąga się to w czasie. Wszak początkowo mówiono o uruchomieniu programu nawet jeszcze w lipcu. Doszło jednak do licznych opóźnień i firma październiku przekazała, że nastąpi to dopiero później w czwartym kwartale br.

Beta testy One UI 7 potrwają co najmniej kilka tygodni. Wiemy, że właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 będą mogli wypróbować nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności. Z czasem aktualizacja z testowym firmware trafi także na inne modele telefonów koreańskiej marki.

Liczne opóźnienia sprawiły, że sfinalizowany Android 15 na telefony firmy zostanie udostępniony dopiero wcześnie w 2025 r. Poza tym doszło do zmian w harmonogramie prac nad kolejną wersją, czyli One UI 7.1. Ta aktualizacja pojawi się dopiero z czasem w przyszłym roku i wiemy, że ma wprowadzić sporo nowych funkcji z pakietu Galaxy AI.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile