OnePlus V Flip w drodze. Kiedy zadebiutuje składany smartfon?

OnePlus V Flip to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu? Urządzenie ma pojawić się w ofercie w 2025 r. Co już wiemy o modelu OnePlus V Flip i czy będzie to tak udane urządzenie, jak to było w przypadku wersji Open? Sprzęt zapowiada się z pewnością ciekawie.

OnePlus V Flip to kolejne podejście chińskiej marki do tego typu telefonów. Firma już wcześniej wprowadziła do oferty składany smartfon. Mowa oczywiście o bardzo udanym modelu Open. Teraz przyjdzie czas na urządzenie „z klapką”. Kiedy zobaczymy je w sprzedaży i czego można się spodziewać?

Kiedy premiera OnePlus V Flip

Składany smartfon OnePlus V Flip miał pojawić się w ofercie wcześniej, ale plany marki uległy pewnym zmianom. Nowe informacje związane z premierą tego sprzętu ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu producenta. Coś więc z pewnością musi być na rzeczy.

Źródło informacji twierdzi, że OnePlus V Flip powinien zadebiutować w drugim kwartale 2025 r. To oznacza, że premiera powinna odbyć się od kwietnia do czerwca. Oczywiście dotyczy to debiutu na chińskim rynku.

W Europie pewnie poczekamy nieco dłużej. Zapewne do trzeciego kwartału, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego. Na tego typu szczegóły jest po prostu za wcześnie.

Składany smartfon OnePlus V Flip nie od Oppo

Wcześniejsze plotki związane z telefonem OnePlus V Flip zakładały, że może to być przebrandowany model Oppo Find N5 Flip. Firma zmieniła jednak plany i to urządzenie rzekomo anulowano. Dlatego nie powinniśmy spodziewać się go w najbliższym czasie. Być może ma to także związek z przesuniętą premierą, ale na razie są to tylko przypuszczenia.

Specyfikacja techniczna nowego smartfona OnePlus nie jest na razie znana. Będzie to jednak konkurent dla Xiaomi Mix Flipa i podobnych urządzeń. Z pewnością powinniśmy spodziewać się dwóch ekranów. Rozkładany będzie miał przekątną około 6,8 cala. Natomiast ten z tyłu powinien wypełnić znaczną część połowy plecków.

OnePlus V Flip zapewne otrzyma także aparat fotograficzny opracowany z niemiecką firmą Hasselblad, której logo z pewnością zagości na obudowie. Spodziewajmy się, że ta współpraca w najbliższym czasie będzie kontynuowana, a ostatnie jej efekty zobaczyliśmy we flagowcu z numerkiem 13.

Możliwe, że firma zaskoczy pod pewnym względem rynek wraz z premierą smartfona OnePlus V Flip, jak to było w przypadku modelu Open. Ten drugi w 2025 r. ma doczekać się następcy i spodziewajmy się, że wprowadzi liczne ulepszenia w porównaniu do pierwszej generacji sprzętu. W tym szybszy procesor, ale nie tylko. Dokładne szczegóły nie są jednak znane, ale powinniśmy je poznać bliżej planowanego wprowadzenia na rynek. To kwestia kilku najbliższych miesięcy.

