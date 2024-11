Huawei Mate 70 Pro Plus. Smartfon pozuje na wideo

Huawei Mate 70 Pro Plus to flagowiec, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiło się wideo, na którym uchwycono telefon. Smartfon został zaprezentowany przez jednego z przedstawicieli firmy. Huawei Mate 70 Pro Plus to high-endowy model z nowej serii marki, który ma wyróżniać się mocną specyfikacją techniczną.