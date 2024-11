Samsung Galaxy A56 5G. Smartfon z ważną zmianą

Samsung Galaxy A56 5G to wyczekiwany średniak Koreańczyków. Smartfon jest coraz bliżej premiery i dowiadujemy się, że pojawi się wyczekiwana zmiana. Dotyczy ona ładowania telefonu. Samsung wraz z modelem Galaxy A56 5G planuje rozstać się z wolnymi ładowarkami o mocy zaledwie 25 W, co z pewnością cieszy.

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, którego debiut odbędzie się w przyszłym kwartale. Spodziewamy się, że nastąpi to w marcu 2025 r. Telefon z pewnością wprowadzi różne udoskonalenia oraz zmiany. Jedna z nich obejmuje ładowanie baterii i jest to nowość, na którą użytkownicy modeli koreańskiej marki w rzeczywistości czekali od lat.

Samsung Galaxy A56 5G z szybszą ładowarką

Czego wam brakuje w smartfonach Koreańczyków z serii A? Z pewnością wsparcia dla szybszych ładowarek. Obecnie te telefony wspierają ładowanie o mocy zaledwie 25 W, co na tle konkurencji wypada dosyć słabo. Na szczęście Samsung Galaxy A56 5G ma to szansę zmienić. Skąd to wiemy?

Samsung Galaxy A56 5G jest już certyfikowany i został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu 3C. Tam znaleziono model o nazwie SM-A5660, czyli wariant na chiński rynek. W opisie znajdziemy informację o ładowarce z parametrami 10 V i 4,5 A. Jak nietrudno zauważyć, to daje nam moc na poziomie 45 W.

To duża zmiana, bo smartfony koreańskiej marki z serii A w końcu pod tym względem dogonią serię S. Możliwe, że dotyczy to nie tylko tego konkretnego telefonu, ale również tańszego modelu A36 5G, ale na razie to nic pewnego. Zapewne przekonamy się o tym w niedługim czasie.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A56 5G

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy, ale na jego temat wiemy już naprawdę sporo. Telefon ma płaski ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor Exynos 1580, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca, które pewnie będzie można rozbudować z użyciem kart microSD.

Aparat fotograficzny telefonu składa się z trzech obiektywów. Spodziewajmy się, że będą one ponownie współpracować z sensorami 50, 12 i 5 MP. Ważna zmiana obejmie także przednią kamerę do selfie. Koreańczycy planują połączyć ją z 12-megapikselowym czujnikiem, który znamy już z flagowej serii S. 32-megapikselowy sensor znany z poprzednika zostanie więc wymieniony.

Samsung Galaxy A56 5G powinien również dostać baterię o pojemności 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką firmy, czyli One UI 7, która wkrótce zostanie udostępniona do testów w wersji beta. W pierwszym kwartale 2025 r. oprogramowanie powinno zacząć trafiać na starsze modele w postaci aktualizacji. Potem przyjdzie czas na One UI 7.1.

