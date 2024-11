One UI 7.1 nie z Galaxy S25. Samsung szykuje ciekawe nowości

One UI 7.1 to większa aktualizacja oprogramowania, ale nie pojawi się wraz z serią Samsung Galaxy S25, a dopiero później. Wiemy jednak, że uaktualnienie wprowadzi ciekawe nowości. Samsung w One UI 7.1 planuje umieścić m.in. nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, w tym dla emoji oraz podsumowań.

One UI 7.1 to oprogramowanie, którego do niedawna spodziewaliśmy się ze smartfonami Samsung Galaxy S25. Dziś już wiemy, że ta aktualizacja pojawi się dopiero z czasem i nowe telefony będą początkowo pracować pod kontrolą oprogramowania z numerkiem 7.0. Co nowego znajdziemy w kolejnej wersji? Nowości nie zabraknie.

Aktualizacja One UI 7.1 ma wprowadzić ciekawe nowości

Nowe informacje o One UI 7.1 ujawnił chunvn8888, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Dowiadujemy się, że oprogramowanie rzeczywiście nie zadebiutuje wraz z serią Samsung Galaxy S25, której to spodziewamy się w drugiej połowie stycznia. Trzeba będzie poczekać dłużej.

Źródło informacji dodaje jednak, że większość z nachodzących funkcji z pakietu Galaxy AI zadebiutuje właśnie wraz z aktualizacją z numerkiem 7.1. To oznacza, że wraz z One UI 7 użytkowników czeka głównie przejście na Androida 15 oraz inne udoskonalenia. Jednak na nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji trzeba będzie poczekać dłużej. Co to za nowości?

Wraz z aktualizacją One UI 7.1 pojawią się nowe narzędzia z pakietu Galaxy AI, które mają bazować na sztucznej inteligencji. Są to m.in. funkcje dotyczące sumowania podsumowań czy dedykowane emoji. Być może coś na wzór Genmoji z iOS 18.2, gdzie Apple pozwala tworzyć zupełnie nowe emotki.

Samsung Galaxy S25 w styczniu bez One UI 7.1

Samsung Galaxy S25 to trzy nowe telefony, gdzie z czasem ma do nich dołączyć wariant Slim, które będą pracowały pod kontrolą oprogramowania z numerkiem 7.0. Jego publiczny program pilotażowy wersji beta ma rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu i potrwa zapewne kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja ma być gotowa dopiero w pierwszym kwartale 2025 r.

To oznacza, że w przyszłym kwartale Samsung może uruchomić program pilotażowy dla One UI 7.1, które to potem zostanie udostępnione w ostatecznej wersji kilka(naście) tygodni później. Nie znamy jednak dokładnych planów Koreańczyków w tym zakresie. Trudno powiedzieć, jak będzie prezentować się harmonogram tego uaktualnienia. To informacje, które poznamy dopiero z czasem i na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Koreańczycy zaliczyli spore opóźnienia przy pracach nad aktualizacją do Androida 15 dla własnych telefonów. To sprawiło, że program pilotażowy wersji beta One UI 7 został mocno przesunięty w czasie. Co też ma odzwierciedlenie w przypadku implementacji nowych funkcji dla wydania z numerkiem 7.1.

źródło