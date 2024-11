OnePlus 13 i 13R. Takie wersje oraz kolory kupimy w Polsce

OnePlus 13 i 13R to dwa nowe smartfony, które zmierzają do Europy. Kupimy je także w Polsce. Do sieci przedostały się informacje obejmujące wersje oraz kolory nowych telefonów, które producent szykuje z myślą o rynku na Starym Kontynencie. W przypadku OnePlus 13R do wyboru będzie tylko jedna konfiguracja sprzętowa.

OnePlus 13 i 13R to smartfony, które powinny trafić do Polski na początku 2025 r. Pierwszy z nich zadebiutował w Chinach pod koniec października. Natomiast premiera drugiego (ale pod nazwą Ace 5) ma odbyć się w Państwie Środka w grudniu. Kilka tygodni później pojawią się w Europie. Jakie wersje i kolory obudowy będą do wyboru?

Jakie wersje OnePlus 13 i 13R kupimy w Polsce

Model OnePlus 13 ma być dostępny w Europie w kilku konfiguracjach sprzętowych. Do wyboru będą dwie opcje. Pierwsza z nich otrzyma 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB miejsca na dane. W droższej znajdziemy 16 GB RAM-u oraz 512 GB pamięci flash.

To oznacza, że smartfon nie będzie oferowany na Starym Kontynencie w najlepszej z wersji, czyli z 24 GB pamięci RAM oraz 1 TB miejsca na dane. Ten wariant telefonu pozostanie ekskluzywny dla Chin, czego zresztą można było się spodziewać.

Natomiast OnePlus 13R ma trafić do sklepów tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. To model mają 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Innych opcji do wyboru nie będzie. W przypadku chińskiego modelu Ace 5 powinno być inaczej.

Kolory obudowy smartfonów OnePlus 13 i 13R

Wiemy również, jakie kolory obudowy telefonów OnePlus 13 i 13R kupimy w Polsce. Pierwszy ze smartfonów otrzyma trzy opcje. Są to Black Eclipse, Midnight Ocean oraz Arctic Dawn. Warto jednak dodać, że w podstawowej konfiguracji sprzętowej (12 GB/256 GB) będzie to jedynie wariant czarny. Pozostałe dwa będą wymagały dopłaty do modelu z większą pamięcią.

OnePlus 13 w Polsce otrzyma dwie wersje i trzy kolory obudowy.

Natomiast OnePlus 13R dostanie dwa kolory obudowy i są to Nebula Noir oraz Astral Trail. Premiera smartfonów na rynkach globalnych ma odbyć się wkrótce. Konkretny termin debiutu nie jest jednak znany. Spodziewamy się, że nastąpi to wcześnie w 2025 r.

Smartfon OnePlus 13 to ostatni flagowiec marki z czipem Snapdragon 8 Elite, czyli ostatnim procesorem Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium. Urządzenie może pochwalić się udoskonalonym aparatem fotograficznym, wysokiej klasy ekranem OLED-owym o rozdzielczości QHD+ czy bardzo dużą baterią z ładowaniem o mocy 100 W.

Model 13R to tańszy telefon z procesorem Snapdragon 8 Gen 3 oraz prostszą kamerą. Ten smartfon ma zadebiutować w Chinach pod nazwą Ace 5 w przyszłym miesiącu. Wraz z mocniejszą wersją Pro, której to jednak w Europie się nie spodziewamy. Ceny na Starym Kontynencie nie są na razie znane.

