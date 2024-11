Samsung Galaxy A26. Rendery smartfona ujawniają istotne zmiany

Samsung Galaxy A26 to następca modelu A25. Spodziewajmy się, że nowy smartfon zadebiutuje wcześnie w 2025 r., ale nie można wykluczyć, że nastąpi to jeszcze w grudniu. W każdym razie telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostały się rendery, które ujawniają planowane zmiany. Co nowego się pojawia?

Rendery modelu Samsung Galaxy A26 odkrywają zmiany

Wspomniane rendery smartfona Samsung Galaxy A26 opracował niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer, który wcześniej ujawnił nam wygląd modeli A36 5G i A56 5G. Teraz przyszedł czas na tańszy telefon. Tu również pojawiają się zmiany, które obejmują wzornictwo.





źródło: Onleaks/Android Headlines

Widzimy, że nowy smartfon koreańskiej marki z przodu niewiele różni się od poprzednika. Nadal znajdziemy tu płaski ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki, co nadal znajduje zastosowanie w telefonach z niższej półki cenowej. W tym przypadku jest podobnie. Ciekawiej jednak robi się z tyłu.

Aparat fotograficzny telefonu został przeprojektowany. Samsung Galaxy A26 5G ma kamerę, która wygląda podobnie do tej z modelu A36. Zmiany obejmują rezygnację z wystających pierścieni. Producent zdecydował się przywrócić wyspę w kształcie pastylki, gdzie umieszczono obiektywy. Natomiast dioda doświetlająca LED znajduje się z boku. Ramka dookoła jest dosyć płaska i widać pewne zgrubienie, gdzie są przyciski głośności oraz włącznik.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A26

Smartfon Samsung Galaxy A26 to telefon z niższej półki cenowej, który powinien kosztować około 300 dolarów. Dlatego jego specyfikacja techniczna nie będzie porywać i powinna być dosyć podstawowa. Wiemy, że za obliczenia ma tu odpowiadać autorski procesor Exynos 1280, który znamy już m.in. z kilkuletniego modelu A53 5G. Czip będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM.

Telefon ma także ekran, którego przekątna to 6,64 cala, a rozdzielczość obrazu to Full HD+. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy zapewne bateria o pojemności około 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15, a więc już z nakładką One UI 7. Urządzenie ma wymiary 164 × 77,5 × 7,7 mm.

Więcej szczegółów nie jest na razie znanych, ale poznamy je pewnie jeszcze przed rynkowym debiutem, który powinien odbyć się w nieodległym czasie. Smartfon trafi także do oferty w Polsce i nie powinien kosztować zbyt wiele. Spodziewajmy się, że jego cena wyniesie około 1200 złotych.

