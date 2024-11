Samsung Galaxy S25 dostanie więcej pamięci RAM. Co z datą premiery?

Samsung Galaxy S25 to seria smartfonów, które zobaczymy w styczniu 2025 r. W sieci pojawiła się nawet data premiery, a nawet co najmniej dwie. Teraz mamy kolejne informacje. Tym razem związane z większą pamięcią operacyjną RAM, czego dowód znaleziono w bazie popularnego benchmarku.

Więcej pamięci RAM w smartfonach Samsung Galaxy S25

Podstawowy model z serii Samsung Galaxy S25 został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Jest to wariant ukrywający się pod nickiem SM-S931N, czyli telefon na rynek koreański. Testowane urządzenie ma procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Uwagę zwraca także rozmiar pamięci RAM.

Powyższy zrzut ekranowy z benchmarku Geekbench ujawnia nam, że podstawowy wariant Samsunga Galaxy S25 ma również 12 GB pamięci operacyjnej RAM. To z pewnością świetna wiadomość, bo przez ostatnie kilka lat telefony z tej serii miały jej po 8 GB. Wygląda na to, że Koreańczycy postanowili ją w końcu zwiększyć.

Podobnie ma być w przypadku topowego modelu, którym jest Samsung Galaxy S25 Ultra. W tym smartfonie rozmiar pamięci RAM wyniesie 16 GB. W Plusie powinno to być 12 lub 16 GB, co nie jest na razie jasne.

Samsung Galaxy S25 z datą premiery

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się informacje również o terminie najbliższej konferencji Unpacked, gdzie Samsung zaprezentuje smartfony z serii Galaxy S25. Co ciekawe, nie jest to jedna data premiery, a kilka różnych. Zobaczmy, która z nich wydaje się być bardziej prawdopodobna.

Pierwszym terminem jest 6 stycznia. Cóż, ale ta data wydaje się wielce nieprawdopodobna. W tym czasie mają odbywać się targi CES 2025 w Las Vegas, gdzie Koreańczycy również wezmą udział i zaprezentują tam nowe produkty, w tym telewizory. Trudno więc uwierzyć w to, że firma chciałaby wtedy organizować także kolejną konferencję Unpacked.

Inny termin to 22 lub 23 stycznia i to wydaje się już bardziej prawdopodobne (dwie daty mogą wiązać się z różnicami stref czasowych). Będzie to środek tygodnia, gdzie konferencje Unpacked miały miejsce w poprzednich latach. W tym czasie nie ma również żadnych dużych eventów związanych z elektroniką.

Co prawda, jeśli datą premiery modeli Samsung Galaxy S25 będzie 22 czy 23 stycznia 2025 r., to oznacza, że prezentacja odbędzie się ciut później względem modeli z tego roku, które pokazano w połowie stycznia. Z drugiej strony to tylko kilka dni, a przecież nikt nie powiedział, że ma to nastąpić dokładnie po roku.

