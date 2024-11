Samsung Galaxy A36 5G zaskoczy kamerą. Aparat będzie lepszy

Samsung Galaxy A36 5G to wyczekiwany średniak, który zadebiutuje w pierwszym kwartale 2025 r. Wygląda na to, że smartfon otrzyma lepszy aparat fotograficzny do selfie. Kamera z modelu Samsung Galaxy A36 5G ma by tą samą, którą znamy z flagowej serii S. To oznacza, że spodziewajmy się 12-megapikselowego sensora.

Samsung Galaxy A36 5G to smartfon, który ma wprowadzić istotne zmiany obejmujące design. Ujawniły nam to rendery, które przedostały się do sieci kilka tygodni temu i nastąpiło to na długo przed premierą, mającą odbyć się w 2025 r. Teraz poznajemy nowe szczegóły obejmujące przedni aparat. Kamera do selfie stanie się lepsza.

Przedni aparat modelu Samsung Galaxy A36 5G będzie lepszy

Koreańczycy planują także zmiany, które obejmują kamerę do selfie. Zostanie ona wyposażona w znacznie lepszy sensor, który znamy z flagowej serii S. Mowa o 12-megapikselowym czujniku. Zresztą ten sam znajdzie się również w modelu A56, którego premiera powinna odbyć się w tym samym czasie.

Będzie to z pewnością zmiana na plus, co przełoży się na możliwość robienia lepszych zdjęć. Dokładne szczegóły obejmujące tylny aparat fotograficzny nie są na razie znane. Spodziewajmy się jednak, że tutaj główny obiektyw nadal będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Możliwe, że pozostałe dwa czekają jakieś udoskonalenia, które to na razie owiane są tajemnicą. Szczegóły powinniśmy poznać bliżej rynkowego debiutu.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A36 5G

Aparaty to nie wszystko, co wiemy o telefonie Samsung Galaxy A36 5G. Co prawda pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale o tym smartfonie wiadomo już naprawdę całkiem sporo. Urządzenie ma 6,64-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się także zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Za obliczenia powinien tu odpowiadać autorski procesor Exynos 1480, czyli ten sam czip, który w tym roku trafił pod obudowę modelu A55. SoC będzie zapewne wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Pewnie nie zabraknie też czytnika kart microSD.

Wiemy, że Samsung Galaxy A36 5G ma wymiary 162,6 × 77,9 × 7,4 mm, a energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Pewnie nadal z obsługą dosyć lichego ładowania o mocy 25 W. Smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków, czyli oprogramowaniem One UI 7, które wkrótce będzie dostępne w ramach publicznych beta testów.

Premiera tego telefonu powinna odbyć się w tym samym czasie, co droższego modelu A56. Plotki zakładają, że nastąpi to w okolicy marca 2025 r. Oczywiście do tego czasu oba smartfony będą pojawiać się w przeciekach jeszcze niejednokrotnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło