Xiaomi 15 Ultra. Moduł kamery pozuje na zdjęciu

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który ma zadebiutować na początku 2025 r. Wiemy, że jego aparat fotograficzny zostanie przeprojektowany. Moduł kamery oraz inne „wnętrzności” uchwycono na zdjęciu. Wygląda na to, że Xiaomi 15 Ultra rzeczywiście otrzyma zmiany, które mogliśmy wcześniej zobaczyć na renderach.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Moduł kamery został przeprojektowany, co mogliśmy zobaczyć niedawno na renderach. Teraz mamy okazję rzucić okiem na zdjęcie. Prezentuje ono to, co znajdzie się pod obudową telefonu. Uwagę zwracają elementy aparatu fotograficznego.

Moduł kamery Xiaomi 15 Ultra na zdjęciu

Xiaomi 15 Ultra otrzyma aparat fotograficzny, który ponownie ma cztery obiektywy. Ułożenie poszczególnych elementów uległo jednak zmianie i potwierdza to nowe zdjęcie, które widać niżej. Przy okazji mamy okazje rzucić okiem na inne „wnętrzności” smartfona. Co tu widać?

Widzimy, że trzy obiektywy Xiaomi 15 Ultra znajdują się w jednej poziomej linii. Poszczególne elementy różnią się wielkością, ale wiemy, że wszystkie współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Wyżej widać kamerę peryskopową, która zostanie połączona z 200-megapikselowym czujnikiem. Jak nietrudno zauważyć, wszystkie te podzespoły nie są umieszczone symetrycznie i będzie to widoczne gołym okiem.

Ponadto zdjęcie ujawnia nam cewkę do ładowania indukcyjnego. Fotka została prawdopodobnie zrobiona w fabryce na linii montażowej, gdzie składane są nowe telefony. Więcej ciekawych szczegółów tu nie widać.

Premiera Xiaomi 15 Ultra na początku 2025 roku

Flagowiec Xiaomi 15 Ultra ma zadebiutować na początku 2025 r. i w Chinach ma to nastąpić w styczniu. W Europie poczekamy kilka tygodni dłużej. Prawdopodobnie do barcelońskich targów MWC 2025, które odbędą się na początku marca.

Smartfon będzie fotoflagowcem, który ma wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym. Kamera ma zapewnić duże możliwości podczas robienia zdjęć oraz nagrywania filmów. Dotyczy to także zoomu, który stanie się jeszcze lepszy. Pod tym względem telefon zapowiada się bardzo ciekawie.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 15 Ultra nie jest na razie znana. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy układ Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium. To potężny czip, który oferuje ogromną wydajność. Również pod względem przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji. Spodziewamy się, że SoC w tym modelu będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x.

Ekran smartfona to wysokiej klasy panel OLED-owy ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz oraz rozdzielczości 2K. Natomiast energię ma dostarczyć bateria o pojemności około 6000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2.

