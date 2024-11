One UI 7 z Galaxy Avatar. Jakie nowości szykuje Samsung?

One UI 7 to aktualizacja nakładki firmy Samsung, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich jest Galaxy Avatar, choć nie jest to zupełnie nowa funkcja. Uaktualnienie One UI 7 zastąpi w ten sposób dotychczasowe AR Emoji. Samsung szykuje także inne zmiany, które obejmą m.in. aplikacje AR Zone oraz Deco Pic.

One UI 7 to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung, która na dniach ma zostać udostępniona w wersji beta. Program pilotażowy ma szansę wystartować już w przyszłym tygodniu. Tymczasem poznajemy kolejne nowości oraz zmiany, które z myślą o nowym oprogramowaniu przygotował koreański gigant. Co nowego się pojawi?

Nakładka One UI 7 z Galaxy Avatar zamiast AR Emoji

Wraz z aktualizacją One UI 7 Samsung szykuje liczne zmiany dotyczące oprogramowania aparatu oraz powiązanych funkcji. Dowiadujemy się, że część aplikacji zniknie i trzeba będzie je pobrać z Galaxy Store osobno. Natomiast inne rozwiązania czeka zmiana nazwy. Tak stanie się m.in. z AR Emoji.

Samsung wraz z nową nakładką na własne telefony planuje rebranding AR Emoji. Funkcja zmieni nazwę na Galaxy Avatar. Zmieni się także położenie dla tej opcji w ustawieniach. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że trzeba go będzie szukać w funkcjach zaawansowanych.





Samsung informuje o zmianach poprzez komunikaty w AR Zone oraz Deco Pic. Dowiadujemy się, że funkcje o nazwach AR Doodle, AR Zone, Deco Pic oraz Quick Measure wraz z One UI 7 znikną z oprogramowania smartfonów i tabletów marki, ale będzie je można pobrać w postaci aplikacji. Zapewne będzie to możliwe poprzez sklep Galaxy Store.

Samsung udostępni One UI 7 dopiero w 2025 roku

Wiemy, że prace nad nakładką One UI 7 mocno przeciągnęły się w czasie, co producent potwierdził już w zeszłym miesiącu. Wtedy przekazano, że program pilotażowy ruszy dopiero pod koniec br. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu. Jednak sfinalizowana aktualizacja z Androidem 15 nie pojawi się na smartfonach czy tabletach koreańskiej marki w tym roku. Trzeba będzie poczekać dłużej.

Program pilotażowy nowej nakładki firmy potrwa co najmniej kilka tygodni. Dlatego premiera jej sfinalizowanej wersji odbędzie się dopiero w 2025 r. Zadebiutuje ona na telefonach z serii Samsung Galaxy S25. Potem zostanie udostępniona w postaci aktualizacji na starsze urządzenia, co oczywiście będzie odbywać się etapami.

Przeciągające się w czasie prace sprawiły, że Samsung musiał zmienić dotychczasowy harmonogram wydawniczy. Normalnie w pierwszym kwartale 2025 r. spodziewalibyśmy się już aktualizacji One UI 7.1. Tak się jednak nie stanie i w zasadzie dostępność tej wersji oprogramowania obecnie stoi pod znakiem zapytania. Z drugiej strony takie uaktualnienie może po prostu pojawić się później.

