Xiaomi 15 Ultra w styczniu. Fotoflagowiec otrzyma konkretny aparat

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, którego premiera odbędzie się w styczniu 2025 r. Aparat fotograficzny smartfona ma być z najwyższej półki. Pojawiły się informacje obejmujące drugi teleobiektyw. Specyfikacja kamery Xiaomi 15 Ultra zapowiada się nieźle i telefon powinien pozwolić na robienie bardzo dobrych zdjęć.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że nadchodzący fotoflagowiec ma zadebiutować już na początku 2025 r. Jego aparat fotograficzny ma być naprawdę konkretny. W sieci pojawiły się nowe szczegóły, które zwiastują kamerę o bardzo dużych możliwościach.

Aparat Xiaomi 15 Ultra jest konkretny

Xiaomi 15 Ultra otrzyma aparat fotograficzny, który ma składać się łącznie z czterech obiektywów. Dwa z nich to teleobiektywy. Leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki, ujawnił nowe szczegóły. Obejmują one drugą kamerę do zbliżeń.

Drugi teleobiektyw smartfona to 70 mm kamera, która zostanie połączona z 50-megapikselowym sensorem 1/2.51″ Sony IMX858. Zapewni ona obsługę 3-krotnego zoomu. Pierwszy, o którym informacje pojawiły się wcześniej, to teleobiektyw peryskopowy 4.3x współpracujący z 200-megapikselowym czujnikiem Samsung HP9. Oba zapewnią także obsługę zdjęć makro.

Fotoflagowiec Xiaomi 15 Ultra ma również główny obiektyw 23 mm ze światłem f/1.6, który będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie jak kamera ultraszerokokątna. Oczywiście nie zabraknie rozwiązań Summilux dostarczonych przez niemiecką firmę Leica.

Kiedy zadebiutuje fotoflagowiec Xiaomi 15 Ultra?

Coraz więcej plotek wskazuje na to, że premiera Xiaomi 15 Ultra odbędzie się już w styczniu 2025 r. Na razie dotyczy to jednak chińskiego rynku. W Europie poczekamy kilka tygodni dłużej. Prezentacja telefonu na Starym Kontynencie powinna mieć miejsce pod koniec lutego. W trakcie barcelońskich targów MWC 2025.

Smartfon zapowiada się bardzo ciekawie. Aparat fotograficzny ma być jego głównym atutem. Poza tym producent szykuje nowe moduły, które będzie można przyczepić do telefonu i w ten sposób zwiększyć jego możliwości. Pozostałe elementy związane ze specyfikacją techniczną również będą z półki premium.

Nowy fotoflagowiec marki otrzyma duży ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców, czyli procesor Snapdragon 8 Elite. Pod obudową znajdzie się bateria o dużej pojemności ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 2. Ceny nie są na razie znane, ale nie spodziewajmy się, że będą niskie. Zwłaszcza w Europie, gdzie trzeba będzie zapłacić sporo.

