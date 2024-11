One UI 7 beta. Kiedy testy i które modele marki Samsung z aktualizacją?

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowej nakładki firmy Samsung, która jest oparta na systemie Android 15. Kiedy rozpoczną się testy oprogramowania? Które smartfony marki Samsung załapią się One UI 7 beta w pierwszej kolejności? Nowe informacje mówią o tym, że poglądowa aktualizacja jest już bardzo blisko.

One UI 7 beta ciągle nie jest dostępne. Ma to jednak ulec zmianie jeszcze w tym kwartale. Wiele wskazuje na to, że program pilotażowy, a więc publiczne testy nowego oprogramowania marki Samsung rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Kiedy to nastąpi? W sieci pojawiły się pewne informacje.

Kiedy aktualizacja One UI 7 beta?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy rozpocznie się program pilotażowy One UI 7 beta, to mamy dobre wieści. Rąbka tajemnicy uchylił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Stwierdził, że Samsung jest już bardzo blisko uruchomienia testów oprogramowania.

Źródło informacji twierdzi, że testy One UI 7 beta mogą rozpocząć się już w tygodniu rozpoczynającym się 18 listopada. Początkowo program pilotażowy zostanie uruchomiony w dwóch krajach. Są to Korea Południowa oraz Stany Zjednoczone. W Europie (a więc także w Polsce) trzeba będzie poczekać trochę dłużej. W przeszłości bywało podobnie, czyli jest to bardzo prawdopodobne.

Przy okazji dowiadujemy się, że w oprogramowaniu pojawiło się wiele nowych elementów obejmujących interfejs użytkownika. Wśród nich są te, które widać na załączonych wyżej zrzucie ekranowym. Podobno takich modyfikacji w całym oprogramowaniu jest naprawdę sporo.

Które smartfony Samsung jako pierwsze z One UI 7?

Publiczny program pilotażowy rozpocznie się oczywiście od ostatnich flagowców. Poglądowe wydanie One UI 7 beta oparte na Androidzie 15 powinno trafić w pierwszej kolejności na smartfony z serii Samsung Galaxy S24 (z wyjątkiem modelu FE). Potem powinno zostać udostępnione także dla składaków Z Fold 6 i Z Flip 6, a następnie na inne telefony.

Samsung początkowo planował udostępnić nową nakładkę w okolicy lipca 2024 r., ale tak się nie stało. Prace nad oprogramowanie zaczęły się przeciągać, a producent napotkał różne problemy. To sprawiło, że publiczny program pilotażowy zaczęto odsuwać w czasie i w październiku przekazano, że nie zostanie on uruchomiony szybciej niż później w tym kwartale.

Sfinalizowana wersja One UI 7 nie będzie gotowa w tym roku, co producent również potwierdził już kilka tygodni temu. Beta testy potrwają co najmniej kilka tygodni i to sprawi, że aktualizacja zostanie ukończona dopiero na początku 2025 r. To również miało wpływ na harmonogram wydawniczy marki. Dziś już wiemy, że nowe flagowce z serii Galaxy S25 nie zadebiutują z oprogramowaniem z numerkiem 7.1. Jego losy są obecnie nieznane.

