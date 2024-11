Android 15 z nową funkcją. Czym jest Wi-Fi Ranging?

Android 15 został udostępniony przez Google w zeszłym miesiącu. Nowy system operacyjny wprowadza sporo nowości. Wśród nich jest Wi-Fi Ranging, czyli obsługa protokołu IEEE 802.11az. Jeśli korzystaliście z lokalizowania wewnątrz pomieszczeń z wykorzystaniem GPS-u, to zapewne wiecie, jak to bywa niedokładne. Dzięki nowej funkcji powinno to ulec poprawie.

Co daje Wi-Fi Ranging w systemie Android 15?

Korzyści z implementacji wsparcia dla Wi-Fi Ranging w systemie Android 15 jest kilka. W ten sposób użytkownicy urządzeń mogą liczyć na lepszą nawigację w pomieszczeniach z dokładnością mniejszą od 1 metra. Zapewnia to również lepsze lokalizowanie wewnątrz i tutaj jako przykład podaje się możliwość szybszego odnajdywania produktów w sklepach.

Standard IEEE 802.11az to ulepszenie starszego protokołu sprzed lat. Ten ostatni sfinalizowano w marcu 2023 r. i wtedy było już za późno na pełną implementację w Androidzie 14. Google zrobiło to dopiero wraz z kolejną wersją systemu. Jest to dosyć ciekawa alternatywa dla UWB, ale wymaga odpowiedniego wsparcia sprzętowego. Qualcomm zaimplementował je w FastConnect 7900, a więc znajdziemy je w telefonach ze Snapdragonem 8 Elite. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze obsługi w punktach dostępowych AP.

