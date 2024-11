Redmi K80 Pro blisko. Cena niższa od OnePlus 13

Redmi K80 Pro to flagowiec submarki należącej do Xiaomi, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Będzie to kolejny smartfon z czipem Snapdragon 8 Elite, który trafi na rynek. Co ważne, jego cena ma być niższa od telefonu OnePlus 13, który debiutował pod koniec października. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Smartfon Redmi K80 Pro z mocnym wynikiem w AnTuTu

Flagowiec Redmi K80 Pro został potwierdzony przez jednego z przedstawicieli marki należącej do Xiaomi. Rąbka tajemnicy uchylił Wang Teng, dyrektor generalny firmy, który na łamach społecznościówki Weibo udostępnił zdjęcie widoczne poniżej. Co na nim widać?

Wang opublikował zdjęcie, na którym zaprezentowano wyniki trzech smartfonów przetestowanych w popularnym benchmarku AnTuTu. Wszystkie mają czip Snapdragon 8 Elite i ten z najlepszym osiągnięciem, to oczywiście Redmi K80 Pro, który przebił barierę 3 mln punktów. Pozostałe dwa modele konkurencji mają gorsze osiągi.

Cena Redmi K80 Pro niższa od OnePlus 13

Przy okazji Wang zwrócił uwagę na istotny szczegół, który odegra dużą rolę w walce o klientów. To cena Redmi K80 Pro. Konkretna kwota nie została jeszcze podana, ale przedstawiciel Xiaomi stwierdził, że będzie ona niższa względem konkurencyjnego modelu OnePlus 13.

Wiemy, że OnePlus 13 debiutował w Chinach pod koniec października w kwocie od 4499 juanów (ok. 2525 zł). Cena Redmi K80 Pro będzie niższa, ale jak bardzo? Nie spodziewajmy się, że spadnie do poziomu modelu K70 Pro, który kosztował od 3299 juanów (ok. 1850 zł). Koszty produkcji telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite wzrosły i stąd też klienci będą płacić więcej. Pewnie będzie to około 4 tys. juanów, ale szczegóły poznamy dopiero bliżej rynkowego debiutu.

Częściowa specyfikacja techniczna Redmi K80 Pro

Redmi K80 Pro skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna smartfona na razie nie przedostała się do sieci. Wiemy jednak, że ma procesor Snapdragon 8 Elite (model bez dopisku Pro dostanie SD8G3). Bateria z pewnością zaoferuje dużą pojemność i ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 120 W i bezprzewodowe 50 W.

Ekran telefonu to 6,67-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Smartfon ma również obudowę zgodną z założeniami normy ochronnej IP68. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w nowej odsłonie, czyli HyperOS 2.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne