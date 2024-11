Samsung Galaxy S25 Ultra. Tak mogą wyglądać nowe kolory

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zadebiutuje na początku 2025 r. Wiemy, że otrzyma także nowe kolory obudowy. W sieci pojawiły się grafiki, które prezentują cztery podstawowe opcje. Ponadto Samsung Galaxy S25 Ultra ma dostać dodatkowe trzy kolory i pewnie będą one dostępne tylko w sklepie producenta.

Samsung Galaxy S25 Ultra to nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera odbędzie się na początku 2025 r. i telefon wprowadzi pewne zmiany. Dotyczą one designu. Przy okazji producent szykuje nowe kolory obudowy. Czego powinniśmy się spodziewać?

Nowe kolory obudowy modelu Samsung Galaxy S25 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma różne kolory obudowy. Dotychczasowe plotki na ten temat mówią o czterech podstawowych wariantach, które będą dostępne w ogólnej dystrybucji. Podobnie jak w tym roku, mają pojawić się także trzy dodatkowe opcje. Ich dostępność zostanie jednak ograniczona i pewnie znowu będzie je można zakupić tylko poprzez oficjalny sklep internetowy producenta.

Podstawowe kolory telefonu to Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Blue oraz Titanium Silver. Na razie nie mamy jeszcze renderów prasowych, które pokazałyby nowe odcienie. Jednak na podstawie dotychczasowych przecieków stworzono grafiki (autorstwa Technizo Concept), które mogą dobrze oddawać to, co szykuje producent.

fot.: X.com/Technizo Concept

fot.: X.com/Technizo Concept

fot.: X.com/Technizo Concept

fot.: X.com/Technizo Concept

Widzimy, że Samsung Galaxy S25 Ultra w nowych odcieniach może prezentować się naprawdę dobrze. Oczywiście jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Pamiętajmy, że nie są to rendery pochodzące z oficjalnych materiałów prasowych producenta.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra ujawniają zmiany

Autorzy renderów postarali się i przy okazji uwzględnili zmiany w designie, które planują Koreańczycy. Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma więcej krągłości. Widać je już z przodu, gdzie ekran przestał być tak mocno kanciasty i ma bardziej zaokrąglone narożniki.

Oczywiście zmiany dotyczące wyświetlacza przełożą się na całą bryłę telefonu. Ramka również zyskała krągłości w narożnikach. Następnie mamy aparat fotograficzny, który w dużym stopniu przypomina to, co znamy z poprzednich generacji telefonu. Można jednak dostrzec przeprojektowane pierścienie, w których umieszczono cztery obiektywy oraz czujniki.

Premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 odbędzie się pewnie w styczniu 2025 r. Dokładny termin nie jest na razie znany, ale powinniśmy go poznać w ciągu kilku najbliższych tygodni. Początkowo zobaczymy trzy nowe telefony, ale w drodze jest coś jeszcze. To model z dopiskiem Slim w nazwie, który zostanie zamknięty w cieńszej obudowie i ma dostać aparat z 200-megapikselowym sensorem z wersji Ultra. Debiut powinien odbyć się w drugim kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło