HyperOS 1.1 to aktualizacja oparta na systemie Android 15. Rozpoczęła się wysyłka uaktualnienia dla smartfonów Xiaomi 14 z globalnej dystrybucji. Co nowego wprowadza oprogramowanie HyperOS 1.1? To nie tylko Android 15, bo Xiaomi przygotowało również własne udoskonalenia. Są nowe animacje i nowości dla ekranu blokady.