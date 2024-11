Huawei Mate 70 Pro. Specyfikacja ujawnia ważne zmiany

Huawei Mate 70 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam zmiany oraz udoskonalenia, które przygotował producent. Wiemy, że Huawei Mate 70 Pro otrzyma lepszy aparat fotograficzny i autorski, 6-nm czip Kirin 9100.

Huawei Mate 70 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera jest już bardzo blisko. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Pojawią się zmiany względem poprzednika, które wydają się być na plus. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym telefonie.

Huawei Mate 70 Pro z czipem Kirin 9100

Za obliczenia w Huawei Mate 70 Pro będzie odpowiadać procesor Kirin 9100. Jest to autorski czip Chińczyków, który powstał w 6-nm litografii. Niestety nadal nie w procesie 5 nm. SoC składa się z ośmiu rdzeni CPU. Główny to Cortex-X1 taktowany zegarem 2,67 GHz. Następnie mamy trzy Cortex-A78 pracujących z częstotliwością 2,32 GHz oraz cztery Cortex-A55 z zegarem 2,02 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Maleoon 910, czyli ten sam, który jest w Kirinie 9000S.

Kirin 9100 to procesor, który z pewnością nie dorówna pod względem wydajności nowszym Snapdragonom Qualcomma czy czipom A1x z iPhone’ów. Chińczycy pod tym względem pozostają w tyle za konkurencją. Mają jednak pole do popisu w innych obszarach. Na przykład w aparacie fotograficznym.

Aparat o dużych możliwościach i pojemna bateria

Przy okazji dowiadujemy się, że Huawei Mate 70 Pro otrzyma zmiany dotyczące aparatu fotograficznego, który zostanie udoskonalony. Główny obiektyw ma zmienne światło przysłony i został połączony z 50-megapikselowym sensorem 1/1.3″. Jest to OV50H lub nowszy OV50K40. Teleobiektyw peryskopowy zaoferuje 3,5-krotny zoom i współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem 1/2.5″.

Bateria ma pojemność mniejszą od 6000 mAh, ale dokładna wartość nie jest znana. Z pewnością nie zabrakło wsparcia dla szybkiego ładowania. Ekran to 6,88-calowy panel OLED LTPO ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość to 1.5K. Całość będzie pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Huawei Mate 70 Pro – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 1.5K

procesor Kirin 9100

12 GB pamięci RAM

256 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + ? MP

bateria o pojemności < 6000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

HarmonyOS

