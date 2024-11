Android TV 16 to kolejna duża aktualizacja platformy Google, która z czasem trafi na telewizory. Firma zamierza pominąć 15. odsłonę oprogramowania i przeskoczyć do następnej. To oznacza, że kolejny Android TV na telewizory będzie bazować na 16. wersji systemu, którego premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2025 r.

Google przyspieszyło prace nad własnym systemem na smartfony i wiemy, że Android 16 zadebiutuje już w pierwszej połowie 2025 r. Co natomiast z kolejną wersją platformy Android TV na telewizory? Ostatnia bazuje na Androidzie 14 z zeszłego roku. Wiele wskazuje na to, że w przypadku tego oprogramowania harmonogram ulegnie zmianie.

Kolejną platformą Google na telewizory ma być Android TV 16

Serwis źródłowy uzyskał informacje na temat planów Google i z tych wynika, że w przypadku platformy dostępnej na telewizory dojdzie do zmian i te będą pojawiać się rzadziej niż dotychczas. Kolejną odsłoną oprogramowania ma być Android TV 16 i producent miałby w ten sposób pominąć 15. wersję systemu.

Na razie nie są to jeszcze potwierdzone informacje, ale bazują na źródłach (które pozostają anonimowe) bliskich planom Google. Coś więc pewnie jest na rzeczy. Oczywiście nie stanie się tak bez przyczyny. W rzeczywistości ma to swoje wytłumaczenie.

Właściciele telewizorów z Android TV nie przykładają wagi do aktualizacji

Ważnym czynnikiem ukrywającym się za taką decyzję jest to, że osoby kupujące telewizory z platformą Android TV nie traktują tutaj aktualizacji oprogramowania w ramach priorytetu. W rzeczywistości nie ma to większego wpływu podczas podejmowania decyzji zakupowych. Decyduje o tym coś innego.

Największą uwagę klienci przykładają w tym przypadku do ceny oraz wielkości ekranu telewizora. To najważniejsze czynniki. Istotną rolę odgrywa także specyfikacja techniczna. Same aktualizacje platformy Android TV mają tu mniejsze znaczenie, gdzie na przykład na smartfonach odgrywa to większą rolę. Google oczywiście o tym wie, a więc stąd pewnie plany związane ze zmianami w harmonogramie prac nad platformą.

Jeśli tak się rzeczywiście stanie, a przypomnijmy, że nic takiego na razie nie potwierdzono, to Android TV 16 zadebiutuje pewnie dopiero w 2026 r. W przyszłym roku powinna odbywać się adaptacja wersji opartej na 14. edycji systemu z 2023 r. Warto dodać, że Google obecnie testuje także pewne nowe interfejsy API dla tego oprogramowania. To również może wskazywać na nieco późniejszą premierę.

Wcześniej w tym roku odbyła się premiera platformy Android TV 14, która bazuje na 14. wersji systemu z zeszłego roku i też pominięto 13. edycję oprogramowania. W niej dodano trochę nowości, w tym związanych z przychodzącymi połączeniami czy opcjami z zakresu dostępności.

