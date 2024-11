Samsung Galaxy S25 Slim istnieje. Powalczy z iPhone 17 Air czy SE 4?

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, którego premiera ma odbyć się w 2025 r. Telefon będzie alternatywą dla modelu iPhone Air 17 lub też SE 4. generacji. Urządzenie dotychczas pojawiało się w plotkach, ale wygląda na to, że rzeczywiście istnieje. Skąd to wiemy?

Samsung Galaxy S25 Slim to model SM-S937

Koreańczycy na początek 2025 r. szykują trzy smartfony z serii Samsung Galaxy S25. Telefony te ukrywają się pod nazwami kodowymi SM-S931, SM-S936 (Plus) oraz SM-S938 (model Ultra). Tymczasem w bazie IMEI dostrzeżono kolejne urządzenie z serii, a dokładniej jego kryptonim.

Tym urządzeniem jest SM-S937, czyli w nomenklaturze plasuje się pomiędzy modelami Plus i Ultra. Wiele wskazuje na to, że jest to nasz tajemniczy Samsung Galaxy S25 Slim. Biorąc pod uwagę termin zgłoszenia do bazy IMEI, można pokusić się o przypuszczenia związane z przybliżonym terminem premiery.

Producenci telefonów często wprowadzają do bazy IMEI nowe modele na około pół roku przed ich rynkowym debiutem, choć nie jest to żelazną zasadą. Jeśli tak, to można spekulować, że Samsung Galaxy S25 Slim zadebiutuje po kilku miesiącach od premiery flagowców, których spodziewamy się w styczniu. Powinno to nastąpić w drugim kwartale 2025 roku.

Samsung Galaxy S25 Slim powalczy z iPhone 17 Air lub SE 4

W marcu na rynku powinien zadebiutować iPhone SE 4, czyli tańszy smartfon z logo nadgryzionego jabłka, który ma kosztować około 500 dolarów. Mimo to ma wspierać funkcje z pakietu Apple Intelligence, co zapewne będzie jednym z głównych czynników napędzających sprzedaż tego telefonu.

Samsung Galaxy S25 Slim ma szansę pojawić się na rynku niedługo po iPhonie SE 4. Czy jednak ma walczyć o klientów właśnie z tym urządzeniem? Poniekąd zapewne też, ale jego głównym rywalem ma być iPhone 17 Air, czyli smartfon z 6,6-calowym ekranem i cienką obudową, który szykuje Apple. Jego debiut odbędzie się później, bo we wrześniu. Do tego czasu Koreańczycy będą mogli pewnie liczyć na lepszą sprzedaż.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Slim skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Podobnie jak iPhone 17 Air, to urządzenie również ma zostać zamknięte w cienkiej obudowie. Spodziewajmy się również licznych rozwiązań z pozostałych flagowców, ale specyfikacja techniczna telefonu na razie owiana jest tajemnicą. Poznamy ją pewnie dopiero bliżej planowanego debiutu, a na ten przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, z czym trzeba po prostu się pogodzić i po prostu cierpliwie czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne