Google Pixel 10. Tensor G5 ma szansę zaoferować większą wydajność

Google Pixel 10 to seria smartfonów, która otrzyma nowy czip Tensor G5. Czy procesor zaoferuje większą wydajność względem poprzednika, który na tle konkurencji nieco kuleje? Jest na to szansa. Po sieci krąży częściowa specyfikacja układu dla Google Pixel 10. Wygląda na to, że Tensor G5 otrzyma wyczekiwane zmiany.

Google Pixel 10 to seria smartfonów, która obejmie kilka modeli. Premiery spodziewamy się latem 2025 r. Nieco wcześniej powinien zadebiutować system operacyjny Android 16, który ma być gotowy na nowe telefony tym razem na czas. Wiemy, że wszystkie te urządzenia otrzymają autorski procesor Tensor G5. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym czipie. W tym obejmujące wydajność.

Tensor G5 z Google Pixel 10 zaoferuje lepszą wydajność

Użytkownicy smartfonów Google, choć mają naprawdę udane urządzenia, tak pod względem wydajności implementowanych czipów nie mają powodów do dużego zadowolenia. Wynika to z faktu, że Tensory pod tym względem nie dotrzymują kroku układom Apple Ax z iPhone’ów czy kolejnym generacją Snapdragonów. Nie inaczej jest w przypadku tegorocznego SoC G4. W przyszłości powinno ulec to zmianom.

Tensor G5 dla smartfonów Google Pixel 10 pod tym względem ma szansę być lepszy. Nie spodziewajmy się, że nowy czip zaoferuje tak dużą wydajność, którą będą miały topowe Snapdragony oraz A19 z iPhone’ów 17, ale z pewnością może być lepiej niż dotychczas.

Wstępna specyfikacja techniczna procesora Tensor G5, która krąży po sieci, zakłada, że będzie to SoC składający się z trzech klastrów różnych rdzeni. Głównym ma być Cortex-X4 pracujący z częstotliwością 3,40 GHz, który ma odpowiadać za obsługę najbardziej wymagających zadań. Następnie mamy pięć rdzeni Cortex-A725 taktowanych zegarem 2,86 GHz. Ostatnie dwa to Cortex-A520 z częstotliwością 2,44 GHz dla najmniej wymagających obliczeń i mających zapewniać energooszczędność.

Takie połączenie oczywiście nie sprawi, że Google Pixel 10 stanie się na przykład smartfonem idealnym do gier, ale z pewnością przełoży się to na lepszą wydajność. Czego zresztą oczekują użytkownicy, choć wczesne benchmarki pozostawiają jeszcze sporo do życzenia, tak pamiętajmy, że testy prowadzone są na prototypach.

Premiera Google Pixel 10 w 2025 roku

Smartfony z serii Google Pixel 10 trafią do oferty latem 2025 r. Pewnie nastąpi to znowu w sierpniu, ale na razie jest to tajemnicą. Początkowo ponownie spodziewamy się czterech nowych modeli. Będą to zwykła edycja, dwa modele Pro oraz składany Pro Fold.

Z czasem do serii powinien dołączyć najtańszy Google Pixel 10a, którego cena będzie odczuwalnie niższa. W tym telefonie także znajdzie się czip Tensor G5. Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o specyfikacjach technicznych wszystkich pięciu smartfonów. Wiemy, że znajdują się one na etapie prac, ale szczegóły poznamy dopiero bliżej planowanego debiutu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

