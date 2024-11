Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Firma może wprowadzić tańszy smartfon

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to tańszy smartfon ze składanym ekranem, który może pojawić się w ofercie w 2025 r. Rąbka tajemnicy uchylono w trakcie rozmów z inwestorami. Producent rozważa nowe opcje z zakresu zwiększenia sprzedaży. Tańszy Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z pewnością mógłby się do tego przyczynić.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to składany smartfon, który może stać się faktem. Już od dłuższego czasu w sieci pojawiają się przecieki, jakoby producent rozważał tańsze urządzenie z linii składaków. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w 2025 r. taki sprzęt w ofercie w końcu się pojawi. Skąd to wiemy?

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 FE polepszy sprzedaż

Informacje na ten temat napływają do nas z ostatniej telekonferencji Koreańczyków z inwestorami oraz dziennikarzami. To tam miały paść z ust przedstawicieli firmy pewne deklaracje związane z planami na przyszłość, co ma wpłynąć na zwiększenie sprzedaży. Jak dobrze wiemy, koreańska marka ma rynku składanych smartfonów już całkiem sporo konkurencji z Chin.

Koreańczycy chcą wprowadzić na rynek tańszy telefon, co pozwoli większej liczbie klientów na zakup składanego smartfona. Taki Samsung Galaxy Z Flip 7 FE doskonale wpisuje się w takie plany. Nie spodziewajmy się, że podobny ruch obejmie linię Z Fold 7, choć w tym przypadku również mamy spodziewać się dwóch różnych modeli.

Firma oczywiście nie ujawniła swoich dokładnych planów. Nikt też wprost nie potwierdził, że Samsung Galaxy Z Flip 7 FE istnieje i taki sprzęt trafi na rynek. Spekuluje się jednak, że chodzi właśnie o tego typu składany smartfon, który byłby tańszy. Ile może kosztować takie urządzenie?

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE będzie kluczowa

Nie ukrywajmy, ale to właśnie cena smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7 FE odegra tu kluczowe znaczenie. Wszak urządzenie musi być tańsze od zwykłej wersji składaka i to odczuwalnie. Z pewnością nie może to być różnica na poziomie 50 dolarów, a większa.

W Europie obecna generacja (Z Flipa 6) została wprowadzona do oferty w cenach od 1199 euro. Jeśli w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE udałoby się zejść do poziomu 999 euro, to byłby to duży sukces. Z pewnością wpłynęłoby to również na sprzedaż telefonu.

Konkretne plany firmy nie są jednak znane. Nie wiadomo również, gdzie marka chciałaby dokonać cięć w specyfikacji technicznej, co również odegra znaczenie. Premiery kolejnych składaków Samsunga spodziewamy się dopiero w okolicy lipca 2025 r. Do tego czasu będą one jeszcze obiektem wielu przecieków. Wcześniej, bo na początku przyszłego roku, czeka nas premiera flagowców z serii S25. Nieco później zobaczymy nowe średniaki, czyli modele 56 5G i A36 5G. Tych ostatnich spodziewamy się w ofercie w okolicy marca.

źródło: Sammobile