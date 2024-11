Samsung Galaxy S25 bez One UI 7.1. Czy to ma znaczenie?

Samsung Galaxy S25 powinien zadebiutować z One UI 7.1. Takie są oczekiwania, ale rzeczywistość prawdopodobnie będzie inna. Telefony pracują pod kontrolą One UI 7 opartym na systemie Android 15. Co nie zmienia faktu, że Samsung może udostępnić One UI 7.1 w późniejszym terminie. Na przykład latem 2025 r.

Samsung Galaxy S25 to nadchodząca seria smartfonów Koreańczyków, która zadebiutuje na początku 2025 r. Wiemy, że telefony będą pracować pod kontrolą systemu Android 15. Normalnie spodziewaliśmy się, że wraz z nakładką One UI 7.1. Wygląda jednak na to, że w przyszłym roku będzie nieco inaczej.

One UI 7.1 nie wraz z serią Samsung Galaxy S25

Wiele wskazuje na to, że smartfony z serii Samsung Galaxy S25 nie zadebiutują wraz z One UI 7.1, choć tego można było się wcześniej spodziewać. Obecne prototypy, które testuje producent, pracują pod kontrolą systemu Android 15 wraz z nakładką z numerkiem 7.0, co przekazał w platformie X Chun Bhai. Dlaczego tak się stało?

Jak dobrze wiemy, Samsung ma problemy ze sfinalizowaniem prac nad One UI 7.0, które przeciągają się w czasie. Mamy listopad i nawet nie został uruchomiony publiczny program pilotażowy wersji beta. Wiemy, że ma to nastąpić później w tym roku. Sama nakładka w sfinalizowanej postaci ma być gotowa dopiero na początku 2025 r.

To oznacza, że Samsung Galaxy S25 rzeczywiście nie zadebiutuje z oprogramowaniem One UI 7.1, choć jest to praktyka, którą kontynuowano od lat. W zasadzie od samego początku tej nakładki, czyli od 2018 r. Flagowce z serii S trafiały na rynek z software oznaczonym jako x.1. Tym razem będzie inaczej.

Aktualizacja One UI 7.1 może pojawić się później

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przeciągające się w czasie prace nad oprogramowaniem zmusiły firmę do zmiany planów. Mimo to aktualizacja One UI 7.1 pewnie się pojawi. Po prostu nastąpi to w późniejszym terminie. Możliwe, że dopiero latem, kiedy to spodziewamy się składany smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7.

Do tego wszystkiego dochodzi coś jeszcze. Mowa o systemie operacyjnym Android 16, który w przyszłym roku ma pojawić się wcześniej. Google niedawno potwierdziło, że chce go udostępnić w sfinalizowanej formie już w drugim kwartale 2025 r. To również będzie miało duży wpływ na plany wydawnicze dla oprogramowania Koreańczyków.

Samsung zapewne już teraz myśli o One UI 8.0, czyli kolejnej wersji własnej nakładki, która będzie bazować właśnie na systemie Android 16. Jej premiera też powinna odbyć się wcześniej, bo Koreańczycy z pewnością nie będą chcieli zostać znowu w tyle za konkurencją z Chin, jak to stało się w tym roku przy okazji autorskiego oprogramowania z numerem 7.0.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko śledzić na bieżąco informacje. W drugiej połowie miesiąca odbędzie się konferencja SDC24 Korea, gdzie pewnie o One UI 7 usłyszymy więcej.

