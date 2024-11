Realme GT 7 Pro. Cena i specyfikacja. Co wiemy przed premierą?

Realme GT 7 Pro to nowy flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Co wiemy o tym urządzeniu? Specyfikacja techniczna modelu będzie konkretna. To smartfon z półki premium. Cena Realme GT 7 Pro nie wydaje się być jednak wygórowana. Pod tym względem telefon na tle konkurencji wypada całkiem nieźle.

Realme GT 7 Pro to smartfon, którego premiera została zaplanowana na poniedziałek. Urządzenie jest konkretne i będzie wyróżniać się w ofercie marki konkretną specyfikacją techniczną. Cena również nie jest tajemnicą. Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie tuż przed debiutem.

Cena Realme GT 7 Pro atrakcyjna

Cena Realme GT 7 Pro nie jest wygórowana. Marka ujawniła już kwoty na rodzimym rynku. W podstawowej konfiguracji sprzętowej za telefon trzeba będzie zapłacić 3399 juanów (ok. 1910 zł). To o ponad tysiąc juanów mniej w porównaniu do modelu OnePlus 13. High-endowy model ma kosztować 4399 juanów (ok. 2475 zł). Widać więc agresywną politykę cenową.

Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy, w tym zjawiskowy Mars Design. 4 listopada odbędzie się premiera w Chinach. W Europie poczekamy dłużej. Wiemy jednak, że smartfon pojawi się także w Polsce.

Ekran OLED-owy Eco2 i Snapdragon 8 Elite

Smartfon Realme GT 7 Pro ma ekran OLED-owy o nazwie Eco2, który dostarczył Samsung. Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala i oferuje rozdzielczość 1264 × 2780 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się także dużej jasności, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Duża bateria oraz potrójny aparat

Energię w telefonie Realme GT 7 Pro dostarczy bateria o pojemności aż 6500 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Co ważne, w opakowaniu z telefonem znajduje się odpowiednia ładowarka i nie trzeba jej kupować osobno.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny i teleobiektyw 3x współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Kamera raczej nie będzie najmocniejszym punktem tego telefonu. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci UI 6.0. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme GT 7 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED Eco2 120 Hz o rozdzielczości 1264 × 2780 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 lub 16 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 6500 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

162,45 × 76,89 × 8,55 mm

222,8 g

Android 15 z UI 6.0

