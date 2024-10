OnePlus 13. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

OnePlus 13 to nowy flagowiec marki, którego premiera odbywa się dziś w Chinach. W zasadzie jest to już wyłącznie formalność. Cena OnePlus 13 oraz specyfikacja techniczna smartfona są już znane. Kiedy telefon zadebiutuje w Polsce? Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce, ale nie nastąpi to na dniach.