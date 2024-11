One UI 7 na wideo. Kiedy nowa aktualizacja firmy Samsung?

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 15. Cały czas czekamy na jej wersję beta. Tymczasem mamy okazję zobaczyć ją w akcji na wideo. Film prezentuje płynne animacje z One UI 7, co wygląda bardzo dobrze. Kiedy Samsung udostępni aktualizację oprogramowania na własne urządzenia?

One UI 7 to nowa nakładka, na którą Samsung cały czas każe czekać. Koreańczycy mają pewne problemy związane z dopieszczeniem tego oprogramowania. Stąd też opóźnienia i wiemy, że jej sfinalizowana wersja pojawi się dopiero w przyszłym roku. Tymczasem w sieci pojawiło się wideo, na którym mamy okazję obejrzeć ciekawe zmiany.

Wideo z One UI 7 ukazuje płynne animacje

W sieci pojawił się film, na którym zaprezentowano One UI 7 na żywo. Wideo prezentuje nam animacje z oprogramowania, które są naprawdę płynne. Przypomina nam to rozwiązania znane z iOS dla iPhone’ów. Trzeba przyznać, że działa to bardzo dobrze. Zresztą oceńcie sami.

Powyższe wideo prezentuje animacje z One UI 7, które wyświetlane są w momencie przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami. Wszystko odbywa się płynnie i z miłym widokiem dla oczu. Kiedy aktualizacja Samsunga oparta na systemie Android 15? Niestety na nowe oprogramowanie trochę sobie jeszcze poczekamy.

Kiedy Samsung udostępni aktualizację One UI 7?

Samsung początkowo planował uruchomić program pilotażowy One UI 7 na systemie Android 15 latem tego roku. Jednak prace nad oprogramowaniem przeciągnęły się mocno w czasie. Do tego stopnia, że Koreańczycy tym razem zostali w tyle za konkurencją z Chin, która co chwilę ogłasza obecnie nowe wersje własnych nakładek.

W trakcie konferencji SDC24 producent ujawnił, że program pilotażowy nowej nakładki nie rozpocznie się szybciej, jak dopiero pod koniec roku. 21 listopada firma szykuje kolejny event, który będzie transmitowany online. Prawdopodobnie wtedy usłyszymy więcej na temat nowej aktualizacji. Beta testy ruszą jednak dopiero w grudniu.

Samsung może zaprezentować One UI 7 podczas SDC24 Korea.

Sfinalizowana wersja One UI 7 nie będzie gotowa w tym roku. Oczywiście nowe smartfony marki z serii Galaxy S25, których spodziewamy się na początku 2025 r., będą pracowały pod kontrolą nowego oprogramowania. Jednak aktualizacja na starsze modele trafi później. Proces ruszy pewnie jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale nie nastąpi to zbyt prędko, co warto mieć na uwadze.

Aktualizacja One UI 7 trafi oczywiście najpierw na telefony z serii Galaxy S24. Potem także na inne modele. Oprogramowanie wprowadzi wiele nowości oraz udoskonaleń dla istniejących funkcji. Samsung szykuje tego całkiem sporo. Jednak firma chce mieć pewność, że jest to dopracowany software. Stąd też wspomniane opóźnienia i nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość oraz czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne