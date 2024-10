Samsung Galaxy S25 Ultra na zdjęciu? Smartfon ma wyglądać inaczej

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który zbliża się coraz większymi krokami, a to sprawia, że przybywa przecieków. Nie wszystkie z nich są jednak trafione. Jak ma wyglądać nowy flagowiec z piórkiem S Pen? Z pewnością nie tak, jak prezentuje go zdjęcie krążące od kilku dni po sieci.

To zdjęcie nie przedstawia modelu Samsung Galaxy S25 Ultra

Niedawno do sieci przedostało się zdjęcie, które widać poniżej. Miałoby ono rzekomo prezentować prototyp smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra. Patrząc się na fotografię można odnieść jedno wrażenie. Ucięty w połowie model Z Fold 6!

To nie jest Samsung Galaxy S25 Ultra (via Sammobile).

To, co widać na powyższym zdjęciu, to nie jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Co prawda smartfon rzeczywiście ma dostać aparat fotograficzny, którego obiektywy zostaną umieszczone w wystających pierścieniach i mających otrzymać grubsze ramki. Fotografia prezentuje jednak coś jeszcze. To wyspa w kształcie podłużnej pastylki, której to nie oczekujemy. Choć coś podobnego ma znaleźć się w modelu A36 5G.

Tak wygląda Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który w rzeczywistości pod względem wzornictwa ma mocno nawiązywać do poprzednika. Telefon otrzyma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, choć pojawią się pewne zmiany. Te obejmują wspomniane pierścienie dla obiektywów, które mają być bardziej wyraziste. Podobne modyfikacje mają obejmować także dwa tańsze telefony z serii.

Pewne zmiany pojawią się także z przodu. Ekran smartfona przestanie być tak kanciasty i ma zyskać w narożnikach więcej krągłości. Poza tym Samsung Galaxy S25 Ultra ma wyróżniać się wyświetlaczem z bardzo cienkimi ramkami. Podobne Apple zaimplementowało w modelach z serii iPhone 16 Pro.

Nowy flagowiec Koreańczyków z piórkiem S Pen powinien zadebiutować na początku 2025 r. Pewnie nastąpi to w okolicy połowy stycznia. Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, który ma być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie udoskonalony. Wiemy, że obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Podobny ma wspomagać jeden z teleobiektywów. Główny czujnik nadal ma być 200-megapikselowy.

Seria Samsung Galaxy S25 zadebiutuje w styczniu. Kilka tygodni później zobaczymy nowe średniaki, czyli A56 5G i A36 5G. Natomiast w okolicy lipca 2025 r. pojawią się składane Z Flip 7 oraz Z Fold 7. W tym drugim przypadku trwają prace nad dwoma telefonami.

