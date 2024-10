Samsung Galaxy Z Fold 7. Marka szykuje dwa nowe składane smartfony

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nie jeden, a dwa nowe składane smartfony, które zobaczymy w 2025 r. Wiemy, że Koreańczycy ponownie przygotowują różne modele i poznaliśmy ich nazwy kodowe. Możliwe, że w ofercie ponownie pojawi się Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition. Nie jest to jednak jeszcze nic pewnego.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego premiery spodziewamy się w okolicy połowy 2025 r. Co, jeśli w drodze jest nie jeden, a dwa nowe modele? W tym roku producent zaskoczył i wprowadził niedawno do oferty wersję Special Edition tegorocznego telefonu. Możliwe, że w przyszłym roku czeka nas podobny zabieg.

Dwa składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7

Rąbka tajemnicy na temat planów Koreańczyków uchyla nam serwis źródłowy. Dotarł on do informacji, z których wynika, że marka szykuje nie dwa, a trzy składane smartfony na przyszły rok. Pierwszym z nich jest Samsung Galaxy Z Flip 7, który powstaje pod nazwą kodową B7. W tym przypadku spodziewajmy się jednego modelu, ale wobec większego telefonu producent ma inne plany.

Źródło informacji twierdzi, że Samsung Galaxy Z Fold 7, a więc większy z telefonów, powstaje pod nazwami kodowymi Q7 oraz Q7M. Pierwszy z nich to zapewne standardowa edycja, która zadebiutuje wraz z kolejnym Flipem. Co z drugim urządzeniem? Możliwe, że czeka nas coś podobnego do tego, co wydarzyło się w tym roku.

Potencjalny Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition

Jest bardzo możliwe, że pod kryptonimem Q7M ukrywa się Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition lub coś podobnego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dokładne plany koreańskiego producenta nie są znane i owiewa je tajemnica.

Warto dodać, że specjalna wersja Z Folda 6 powstawała pod nazwą kodową Q6M i telefon został niedawno zapowiedziany z dopiskiem Special Edition. Można by więc oczekiwać, że specjalną wersją modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 będzie urządzenie rozwijane pod kryptonimem Q7M, ale tak nie jest.

Specjalna wersja składanego smartfona z tego miesiąca wprowadza do telefonu sporo ulepszeń. To cieńsza obudowa, główny wyświetlacz o zmienionych proporcjach czy udoskonalony aparat fotograficzny, w którym główny sensor zmieniono na 200-megapikselowy czujnik. W ten sposób kamerę przybliżono do tej z flagowca S24 Ultra.

Czy Q7M to Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition? A może jednak coś innego? Dokładne plany Koreańczyków nie są znane i poznamy je pewnie dopiero bliżej planowanej premiery. Podejmując w przyszłym roku decyzje zakupowe warto jednak mieć na uwadze, że w drodze rzeczywiście są nie jeden, a dwa nowe składane smartfony z tej serii.

Spodziewajmy się, że nowe składaki Samsunga zostaną zaprezentowane w lipcu 2025 r. Do tego czasu będą obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków. Im bliżej będziemy oficjalnej premiery, tym na ich temat będzie wiadomo więcej.

Na początku przyszłego roku czeka nas debiut flagowców z serii S25. Natomiast nieco później w ofercie pojawią się nowe średniaki. Mowa oczywiście o modelach Galaxy A56 5G i A36 5G.

źródło: GalaxyClub