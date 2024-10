Samsung Galaxy A56 5G otrzyma taki aparat. Co z przednią kamerą?

Samsung Galaxy A56 5G to wyczekiwany średniak koreańskiej marki. Premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się informacje obejmujące aparat fotograficzny i przednią kamerę do selfie. Pod tym względem Samsung Galaxy A56 5G może stanowić dla fanów marki pewne rozczarowanie.

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Co prawda do premiery jest jeszcze trochę czasu. Wszak spodziewamy się jej dopiero wcześnie w 2025 r. Jednak do sieci przedostają się kolejne informacje. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Są też pewne szczegóły związane z przednią kamerą. Czego się dowiadujemy?

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A56 5G bez zmian

Lub też… bez większych zmian, bo pewne drobne modyfikacje oraz udoskonalenia mogą się pojawić. Jednak pod tym względem rewolucji nie będzie. Główna kamera modelu Samsung Galaxy A56 5G ma korzystać nadal z tych samych sensorów, co dwie poprzednie generacje telefonu. Co to oznacza?

Główny obiektyw smartfona Samsung Galaxy A56 5G nadal ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna zostanie połączona z 12-megapikselowym czujnikiem, a aparat do zdjęć makro z 5-megapikselowym sensorem. Pod tym względem zmian w porównaniu do modelu A55 nie widać. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że mogą zostać dodane nowe funkcje (w tym oparte na AI) oraz inne udoskonalenia, które sprawią, że robione zdjęcia będą lepsze.

Zmiana obejmie przednią kamerę do selfie. Koreańczycy w modelu Samsung Galaxy A56 5G porzucą stosowany od kilku lat 32-megapikselowy czujnik. Nowy ma zaoferować 12-megapikselową matrycę, ale mimo to będzie lepszy i pozwoli na robienie bardziej szczegółowych zdjęć. Ten sam sensor jest w serii S.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A56 5G niekompletna

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A56 5G nie jest znana. Wiemy, że urządzenie ma dostać nowy autorski procesor Exynos 1580, który to niedawno ujawnił szczegóły w bazie popularnego benchmarku. Spodziewajmy się, że czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Ekran to płaski panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się również ulepszeń z zakresu jasności wyświetlacza, ale są to szczegóły, które na razie nie są znane. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków, czyli oprogramowaniem One UI 7, które zostanie udostępnione do testów w ramach publicznego programu pilotażowego jeszcze w tym kwartale 2024 r.

Premiera smartfona Samsung Galaxy A56 5G powinna odbyć się w okolicy marca 2025 r. Wraz z nim zobaczymy jego tańszego brata w postaci modelu A36, który otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny.

źródło: GalaxyClub