POCO C75 debiutuje w Polsce. Cena i specyfikacja smartfona

POCO C75 to niedrogi smartfon marki Xiaomi, który trafia do oferty w Polsce. Specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa. To jednak sprawiło, że cena POCO C75 została utrzymana na bardzo atrakcyjnym poziomie. Smartfon ma duży wyświetlacz o przekątnej blisko 6,9 cala, ale nie oferuje łączności z sieciami 5G.

POCO C75 nie jest zupełnie nowym smartfonem. Tak naprawdę jest to przebrandowany model marki Redmi, gdzie Xiaomi postanowiło wprowadzić niewielkie modyfikacje. Telefon właśnie debiutuje w Polsce. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna.

Cena POCO C75 atrakcyjna

Cena smartfona POCO C75 nie jest wygórowana. To smartfon z niższej półki, który jest po prostu niedrogi. W podstawowej konfiguracji sprzętowej trzeba za niego zapłacić 599 zł. Natomiast model mający więcej pamięci kosztuje 699 zł. Jest więc tanio.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, która prezentuje się całkiem nieźle. Zwłaszcza jak na tak niedrogi telefon. Warto dodać, że w ramach promocji na start sprzęt można nabyć za jeszcze mniej. Ze zniżką w wysokości 50-100 zł. Oferta obowiązuje od 4 do 17 listopada.

Duży ekran i procesor MediaTeka

POCO C75 to smartfon, który otrzymał duży wyświetlacz o przekątnej aż 6,88 cala. Jest to panel LCD o rozdzielczości HD+ oraz wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Warto dodać, że odświeżanie obrazu odbywa się tu z częstotliwością do 120 Hz, co jest miłym dodatkiem.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G81 Ultra. Jest to 8-rdzeniowa jednostka CPU dla smartfonów z Androidem, które oferują łączność z sieciami LTE. Wsparcia dla modemu 5G tu nie znajdziemy. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Bateria 5160 mAh oraz podwójny aparat

Energię w telefonie POCO C75 dostarcza bateria o pojemności 5160 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z głównego obiektywu współpracującego z 50-megapikselowym sensorem i prostego czujnika AI. Natomiast przednia kamera ma 13-megapikselowy sensor.

Warto również wspomnieć o Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4. Nie zabrakło także klasycznego złącza słuchawkowego. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO C75 – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G81 Ultra

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 0,8 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

171,9 × 77,8 × 8,2 mm

204 g

Android 14 z HyperOS

