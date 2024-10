ASUS Rog Phone 9 Pro na renderach. Jest specyfikacja techniczna

ASUS Rog Phone 9 Pro to nowy smartfon do gier, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Model ASUS Rog Phone 9 Pro zapowiada się naprawdę dobrze. Znajdziemy tu m.in. bardzo mocny czip Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

ASUS Rog Phone 9 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany w listopadzie. Znana jest data premiery, ale telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia prezentacji. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Sprzęt zapowiada się naprawdę ciekawie. Zwłaszcza dla osób, które szykują czegoś takiego do gier.

Rendery ASUS Rog Phone 9 Pro ujawniają design

ASUS Rog Phone 9 Pro to smartfon do gier, a więc ma typowy dla tego typu urządzeń design. Aparat fotograficzny przeprojektowano, ale nadal nawiązuje on do gamingowych klimatów. Na uwagę zasługuje drugi wyświetlacz na pleckach, który odpowiada za prezentowanie różnych grafik.

Z przodu znajdziemy duży wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 165 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 2500 nitów. Takie parametry sprawią, że rozgrywka z pewnością będzie przyjemna dla oka.

Specyfikacja techniczna ASUS Rog Phone 9 Pro

Specyfikacja techniczna modelu ASUS Rog Phone 9 Pro nie została dochowana w tajemnicy i do sieci przedostało się naprawdę sporo szczegółów. Pod obudową znajdziemy procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą wydajność oraz wprowadza liczne udoskonalenia. SoC powinien być wspomagany przez 16 lub nawet 24 GB pamięci RAM. Całość będzie można schłodzić za pomocą dedykowanego akcesorium o nazwie AeroActive Cooler X.

Energię w telefonie dostarczy bateria, której pojemność zwiększono do 5800 mAh. Nie zabraknie także wsparcia dla szybkiego ładowania, ale nie będzie ono tak szybkie, jak w przypadku chińskich producentów smartfonów. Firma zdecydowała się na ładowarkę o mocy 65 W.

ASUS Rog Phone 9 Pro ma również potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.9 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 13-megapikselowym. Ostatni element to kamerka 5 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli rejestrować obraz w jakości do 32 megapikseli.

Nowy smartfon do gier ma również wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowym Hi-Fi, dzięki czemu można odtwarzać muzykę do 32 bitów przy 384 kHz oraz klasyczne złącze słuchawkowe, które pozwoli wykorzystać jego możliwości. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Premiera modelu ASUS Rog Phone 9 Pro ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Na termin wybrano 19 listopada. Ceny nie są na razie znane.

