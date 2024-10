Xiaomi 15 Ultra na renderach. Zmiany obejmujące aparat są istotne

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Tymczasem do sieci wyciekły rendery, które ujawniają zmiany obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Kamera smartfona Xiaomi 15 Ultra została przeprojektowana. Cztery obiektywy umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Uzupełni on z czasem portfolio modeli z serii 15, z której pierwsze telefony zadebiutują jeszcze w tym miesiącu. Fotoflagowiec powinien pojawić się w ofercie dopiero na początku 2025 r. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na pierwsze rendery, na których widać aparat fotograficzny i nie tylko. Zmiany są dostrzegalne gołym okiem.

Rendery Xiaomi 15 Ultra ujawniają zmiany

Pierwsze rendery modelu Xiaomi 15 Ultra przedostały się do sieci na długo przed premierą, co jest dosyć zastanawiające. Na grafikach producenta widać zmiany, które obejmą nadchodzący telefon. W tym przede wszystkim aparat fotograficzny, o czym za chwilę. Najpierw rzućmy sobie okiem na inne elementy.

Ekran Xiaomi 15 Ultra to panel OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który ma być delikatnie zakrzywiony na wszystkich krawędziach. Wyświetlacz ma przekątną około 6,7 cala, rozdzielczość QHD+ i zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Ponadto widzimy dwa kolory obudowy telefonu. Są to czarny i srebrny z wykończeniem imitującym skórę, co wygląda bardzo ciekawie. Ramka jest metalowa. Włącznik i przyciski głośności umieszczono po jednej stronie.

Aparat Xiaomi 15 Ultra przeprojektowany

Uwagę głównie przykuwa aparat fotograficzny telefonu, który przeszedł spore zmiany. Firma nadal stawia na dużą wyspę w kształcie okręgu, ale zmieniono ułożenie poszczególnych elementów. Obiektywy są cztery i zostały inaczej rozmieszczone. Widać też logo firmy Leica, z którą współpracę nawiązano kilka lat temu i nadal jest ona kontynuowana oraz podwójną diodę doświetlającą LED.

Kamera ma składać się z trzech 50-megapikselowych sensorów. Natomiast teleobiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem, co na pewno przełoży się na większe możliwości z zakresu zoomu. W przypadku przedniego aparatu do selfie spodziewamy się jakości do 32 megapikseli.

Xiaomi 15 Ultra powinien zadebiutować wcześnie w 2025 r. Fotoflagowiec marki otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla smartfonów z półki premium, który oferuje bardzo dużą wydajność. Większa będzie również bateria. Przecieki wskazują na akumulator o pojemności około 6000 mAh, który ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem kabla oraz bezprzewodowe o mocy aż 80 W. Urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z nową nakładką firmy, którą jest HyperOS 2.

