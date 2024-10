Tensor G6 dla Google Pixel 11. Są pierwsze szczegóły

Tensor G6 to czip, który znajdzie się w smartfonach Google Pixel 11. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły procesora i wiemy, że powstaje on pod nazwą kodową Malibu, czego doszukano się w kodzie AOSP. Wiele wskazuje na to, że Tensor G6 dla Google Pixel 11 zostanie stworzony już w 2-nm procesie technologicznym TSMC.

Google Pixel 11 to seria smartfonów, na które trochę jeszcze poczekamy. Wszak w przyszłym roku spodziewamy się modeli 10. Kolejna generacja pojawi się dopiero w 2026 r. Spodziewajmy się procesorów Tensor G6, a we wcześniejszych telefonach będzie to G5. Co już wiemy o tych czipach? Pewne informacje dostarczył nam Mishaal Rahman.

Tensor G6 dla Google Pixel 11 to malibu

Rahman doszukał się pewnych informacji w kodzie AOSP (Android Open Source Project). Ostatnie dwa czipy (G3 i G4) ukrywały się pod nazwami kodowymi zuma i zumapro. Teraz mamy pierwsze informacje o dwóch kolejnych generacjach. Są to:

Tensor G5 dla Google Pixel 10 powstający pod nazwą laguna

Tensor G6 dla Google Pixel 11 ukrywający się pod nazwą malibu

Co już wiemy o tych procesorach? Na razie mało, a same nazwy kodowe mówią nam niewiele. Pierwszy z układów ma być udoskonaloną wersją G4 z tego roku. Jednak już w przypadku czipu Tensor G6 spodziewajmy się większych zmian. W tym związanych z wykorzystaniem nowego procesu produkcji.

Jak dobrze wiemy, Google rozpoczęła własną przygodę z procesorami we współpracy z Samsungiem i nieco uzależniło się pod tym względem od partnera. Wiemy jednak, że gigant z Mountain View chce być w tym obszarze coraz bardziej samodzielny i planuje odejść od rozwiązań Koreańczyków.

Tensor G6 według plotek ma być procesorem, którego produkcja zostanie powierzona TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) i prawdopodobnie zostanie tu wykorzystany proces w 2-nm litografii. Pozwoli to zarówno na zwiększenie wydajności, jak i uzyskanie lepszej efektywności energetycznej, która w przypadku procesorów ma ogromne znaczenie.

Google Pixel 11 z Tensor G6 dopiero w 2026 roku

Oczywiście na premierę smartfonów z serii Google Pixel 11 trochę sobie poczekamy. Spodziewajmy się, że w ofercie ponownie pojawi się co najmniej pięć telefonów. W tym składany Fold, wersje Pro i model 11a, który to zostanie wprowadzony do oferty dopiero później.

Specyfikacja techniczna procesora Tensor G6 nie jest na razie znana. Na tego typu szczegóły jest po prostu zbyt wcześnie. Google zapewne prowadzi jakieś wstępne prace, co zresztą sugeruje kod AOSP, ale te na razie owiane są tajemnicą. Poznamy je dopiero za jakiś czas i z pewnością nie nastąpi to jeszcze w tym roku.

Premiera telefonów z serii Google Pixel 11 odbędzie się dopiero w okolicy lata 2026 r. Za rok zobaczymy „dziesiątki” i wiemy, że w drodze również jest kilka nowych modeli.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło