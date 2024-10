Redmi A4 5G to przepis Xiaomi na hit. Cena jest atrakcyjna

Redmi A4 5G to bardzo tani smartfon Xiaomi, który ma szansę sprzedać się naprawdę dobrze. W końcu została ujawniona specyfikacja techniczna. Znana jest też cena Redmi A4 5G i wygląda na to, że w ofercie Xiaomi szykuje się nowy hit. Telefon jest jednym z pierwszych na rynku z nowym czipem Snapdragon 4s Gen 2.

Redmi A4 5G to bardzo tani smartfon Xiaomi, który został zaprezentowany przy okazji premiery procesora Snapdragon 4s Gen 2, który to znalazł się pod jego obudową. Cena oraz pełna specyfikacja techniczna telefonu pozostawały tajemnicą. Do teraz, bo ujawniono dodatkowe szczegóły. Urządzenie jest bardzo tanie i pod tym względem imponuje.

Cena Redmi A4 5G bardzo atrakcyjna

Zacznijmy od tego, że to właśnie cena Redmi A4 5G ma szansę sprawić, że w ofercie Xiaomi będzie to prawdziwy hit. To najtańsze urządzenie tego typu zapewniające łączność z sieciami nowej generacji na terenie Indii. Wyceniono je na zaledwie 8499 rupii (ze wszystkimi dostępnymi zniżkami), czyli równowartość 400 zł!

Xiaomi już kilka miesięcy temu przekazało, że ma w planach wprowadzić do Indii smartfona z 5G, którego cena będzie niższa od 10 tys. rupii. Tak też się stało, a nawet z kwotą udało zejść się trochę niżej. Na razie nie ma informacji o dostępności tego telefonu na innych rynkach. Możliwe, że w Europie niestety nigdy go nie zobaczymy. Co w zamian?

Specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi A4 5G

Smartfon Redmi A4 5G to oczywiście bardzo budżetowy smartfon. Jak nietrudno się domyślić, pod względem wyposażenia nie porywa, ale za około 400 zł trudno byłoby liczyć na coś więcej, a i tak nie jest źle.

Urządzenie ma 6,7-calowy ekran klasy IPS LCD o rozdzielczości HD+. Xiaomi nie zapomniało jednak o nieco zwiększonym odświeżaniu obrazu z częstotliwością 90 Hz. Za obliczenia odpowiada tu wspomniany procesor Snapdragon 4s Gen 2, czyli SoC Qualcomma dla tanich telefonów z Androidem. Jest to 4-nm układ, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy, które umieszczono na okrągłej wyspie. Nie wygląda to wcale źle. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a dodatkowy to prosty czujnik głębi. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W.

Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS. Redmi A4 5G w Indiach, gdzie na razie debiutuje w ofercie, rzeczywiście ma szansę stać się niemałym hitem. Niska cena z pewnością zdziała tu cuda. Co na to konkurencja? Wkrótce podobnych telefonów ze Snapdragonem 4s Gen 2 będzie pewnie więcej.

źródło: Smartprix