Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie cztery kolory. Wśród nich zielony

Samsung Galaxy S25 Ultra to nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen. W sieci pojawiły się nowe informacje o telefonie. Tym razem obejmujące kolory obudowy. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra ma być dostępny w czterech wariantach. Wiemy, że wśród nich znajdzie się zielony. Dokładny schemat kolorystyczny jest tajemnicą.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że pod względem designu czekają go pewne zmiany. Teraz poznajemy planowane przez producenta kolory obudowy. Do wyboru będą cztery warianty. Jakie?

Cztery kolory modelu Samsung Galaxy S25 Ultra

Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił leaker Ice Universe, który w przeszłości niejednokrotnie serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Twierdzi, że Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma cztery różne kolory obudowy. Wśród nich wymienił czarny, zielony, niebieski oraz tytanowy.

Źródło informacji dodało, że dokładny schemat kolorystyczny nie jest na razie znany. Dlatego też nie wiemy, jakie to dokładnie będą odcienie. Na ten moment pozostaje to w sferze domysłów. Poszczególne opcje poznamy bliżej premiery, gdy do sieci zaczną przedostawać się rendery prasowe oraz zdjęcia telefonu.

W ramach przypomnienia warto dodać, że obecny flagowiec z S Pen również otrzymał cztery podstawowe kolory obudowy. Są to szary, żółty, czarny i fioletowy. Jednak w sklepie internetowym producenta można nabyć ekskluzywne warianty w odcieniu pomarańczowym, błękitnym oraz jasnozielonym. Czy tak będzie również w przypadku modelu Samsung Galaxy S25 Ultra? Tego na razie nie wiadomo.

Samsung Galaxy S25 Ultra na początku 2025 roku

Spodziewamy się, że oficjalna premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra odbędzie się wcześnie w 2025 r. Pewnie w okolicy połowy stycznia, ale dokładny termin na razie owiany jest tajemnicą. Zapewne już w grudniu do sieci zaczną przedostawać się materiały prasowe, które ujawnią nam wygląd oraz wspomniane kolory.

Wiemy, że Koreańczycy zdecydowali się na wprowadzenie pewnych zmian obejmujących wzornictwo telefonu. Ekran zyska krągłości i przestanie być tak kanciasty jak obecnie. Nie będą to jednak zbyt daleko idące modyfikacje. Aparat fotograficzny zachowa charakterystyczny design i nadal ma cztery obiektywy. Oczywiście specyfikacja kamery zostanie ulepszona.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, którego premiera odbywa się w tym tygodniu. To nowy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą wydajność oraz liczne ulepszenia, w tym związane z przetwarzaniem zadań opartych na sztucznej inteligencji. Układ będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

